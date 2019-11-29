【人權法案】中央政法委：中方五份聲明對美表達「極其危險」訊號

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，激起中國強烈反彈，外交部、港澳辦、中聯辦、駐港公署及香港特區政府都先後表態堅決反對及強烈譴責。 中央政法委旗下的微信公眾號「中央政法委長安劍」發文，指上述中國對美國連發的五份嚴正聲明，都釋放同一個訊號，就是「極其危險」，「美國妄圖粗暴干涉中國內政，以此攫取利益的政治操弄極其危險」、「美國妄圖以香港事務牽制中國發展，與14億中國人為敵極其危險」，以及「美國打錯了算盤，枉費心機，低估中國政府執政能力極其危險」。

文章指，就第一個「極其危險」而言，五份聲明都有提到「這是對中國內政赤裸裸的干涉」，「事實上，通過某一法案是美國政府干涉中國內政的典型舉動」，除了《香港人權與民主法案》外，還有《台灣旅行法》，都是美國公然挑戰「一國兩制」底線或「一個中國」原則紅線。文章更稱，港澳辦在聲明中「罕見指出美方就是搞亂香港的最大黑手」，代表的是中國最強烈的譴責，「通過本國立法而干涉他國內政，粗暴地違背國際法，從動因到目標都充滿政治性，其野心昭昭，有目共睹」。

而第二個「極其危險」，文章指為了遏制中國崛起，美國一些政客已經到了喪心病狂、不擇手段的地步，從暗地裏煽動挑撥到公然赤膊上陣，美方從未停止插手香港事務，「此次所謂的《香港人權與民主法案》通過，更是赤裸裸地為反中亂港勢力撐腰壯膽，其根本目的不只是為了毀掉香港，而是妄圖以香港事務牽制中國發展」。例如外交部的聲明有清楚表態，「其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞『一國兩制』偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程」。

至於第三個「極其危險」，文章稱香港的戰略縱深在內地，香港的繁榮穩定離不開內地的支持，「香港的前途和命運，始終掌握在包括香港同胞在內的中國人民手中」。中聯辦有在聲明中提出三個「不要低估」，「美國應該好好考慮，挾香港來傷害中國，與700萬香港市民為敵，與14億中國人民為敵，是否準備好了付出相應的代價？」，尤其美國在香港是有巨大利益。

外交部發言人耿爽在回應提問時表明中方已就特朗普簽署《香港人權與民主法案》向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。（中國外交部）

文章最後就引用國家主席習近平曾經說過的兩句說話作結，「任何人企圖給中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」、「任何支持分裂中國的外部勢力，只能被中國人民視為癡心妄想」，強調「香港永遠是中國的香港，這個天變不了！」。

（中央政法委長安劍）