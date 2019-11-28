【人權法案】港澳辦中聯辦同步發聲明回應　表示強烈譴責極大憤慨

美國白宮當地時間27日宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。 國務院港澳事務辦公室及中聯辦今日（28日）分別發表聲明，對美方將法案簽署成法表示強烈譴責和極大憤慨，並強調中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。

特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》後發聲明稱，此舉是出於對中國國家主席習近平和香港人民的尊重，期望實施法案後中港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。（美聯社）

港澳辦：美方是搞亂香港的最大黑手

港澳辦的聲明指出，美方不顧中方的強烈反對，一意孤行，將《香港人權與民主法案》簽署成法，對此表示強烈譴責，並強調這是對中國內政赤裸裸的干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。

聲明稱，這部遭到包括香港同胞在內的全中國人民聲討的法案充斥著偏見和傲慢，以恐嚇和威脅的手法對待香港，公然為反中亂港分子提供保護，用心險惡，證明「美方就是搞亂香港的最大黑手」。

聲明重申，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。「美方想借搞亂香港遏制中國發展，是枉費心機，打錯了算盤。」

🔻香港示威者曾發起集會，呼籲美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》：

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中聯辦：美國為暴力分子撐腰打氣，用心歹毒

中聯辦的聲明稱，美方不顧中方的嚴正交涉和強烈反對，悍然對該法案簽署成法，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，其實質就是要搞亂香港，妄圖以香港事務牽制中國發展，對美國一系列霸道行徑表示極大憤慨和最強烈譴責。

聲明強調，美國政治遊戲操縱者們的如意算盤，就是為「叛國禍港四人幫」及「反中亂港」極端勢力和「暴力分子」撐腰打氣，為暴力行為火上澆油，圖謀毀掉香港，其用心險惡歹毒，昭然若揭。

聲明又正告美方以及唯美國馬首是瞻的香港少數反對派政客，不要低估中方維護香港繁榮穩定的堅強決心和維護「一國兩制」的堅定意志，也不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。

聲明還說，美國當局的一系列惡劣行徑，不僅是和700多萬香港市民作對，和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對。中方將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

聲明最後也重申，中國政府將繼續堅決貫徹「一國兩制」方針，堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，以及堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

（新華社）