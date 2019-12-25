【台灣大選】大選尾聲 「黑韓無極限」　會否倒逼韓國瑜聲勢？

國民黨總統候選人韓國瑜在2019年10月份曾說，「2020已變成一場最骯髒的選舉」，他認為2020大選之所以骯髒，是因為民進黨陣營不斷釋「抹黑」他，另一方面則是因為他們「操控假民調」，而這兩者間接導致選舉不公平的情況產生。

不過，在選舉剩下不到20天的尾聲階段，似乎的確出現韓國瑜說的「你越黑我越挺」的局面。12月21日下午在高雄市舉辦的「挺韓大遊行」，主辦單位宣布總人數有35萬人，而相距不遠的另一邊也有「反韓大遊行」存在，最終主辦單位宣布總人數有50萬人。

不過，無論最終預估人數為何，但挺韓的人數和罷韓的人潮都熱烈，也將2020總統大選的「收官戰」帶向高潮，而有民調所顯示的蔡英文民調領先韓國瑜將近20%至30%之多的局面似乎頗有可疑。

此外，近期也不乏認為韓國瑜和蔡英文的選情越來越接近的訊息。例如，日本前駐台代表沼田幹夫評估2020年台灣大選時，則認為民進黨與國民黨的候選人差距恐在5%以內，且台灣未來四年的國會，民進黨可能拿不下過半席次，國民黨有可能成為國會最大黨。

而會出現這種選情拉近的情況，非常有可能是因為民進黨主打的「負面選戰」開始產生負作用導致。從台灣政治的基本邏輯來說，民進黨是執政黨，卻不斷利用媒體來攻擊在野黨候選人，以便轉移和模糊民進黨執政不力的焦點，這點恐引發中間選民的反感。換句話說，民進黨以「泥巴戰」的攻勢，要讓2020總統大選成為一場「比爛」的選舉，但民進黨執政的確出現許多「綠色酬庸」的貪腐問題，而主打清廉的韓國瑜在這點上或許可能打中執政黨的「要害」。

而在選情接近的情況下，似乎也產生台灣媒體「倒戈」的局面，或者說至少是比較注重平衡報道的新聞事實。例如，12月22日，韓國瑜參加立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行賽活動，因韓國瑜抱起女嬰時出現大哭狀況，因此被傳出是在不同意狀況下抱女嬰，甚至有醫生指出會出現皰疹狀況。但12月23日下午，女嬰父親則提供4點聲明手稿並被媒體刊載，內容包括要求外界不要再過度渲染，並試圖還原真相。

22日，韓國瑜參加立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行賽活動，韓國瑜抱起女嬰時，女嬰大哭。（網絡圖片）

另一方面，蔡英文所謂的經濟政績的確讓許多老百姓無感，也引發批評，導致中間選民產生「換人做做看」的想法。例如，12月20日，台灣前副總統呂秀蓮在臉書直播中以「膨風政見和政策性買票」為題批評，蔡政府執政引以為傲的經濟政績多是「吹牛」。呂秀蓮說，「台商回流，目前沒有錢匯進來是事實；台灣經濟發展現是四小龍第一名，是因總統講的今年度第三季，剛好碰到日韓貿易鬧彆扭，中美貿易糾紛連帶新加坡倒楣，還有香港紛擾，這四個國家因素跟蔡總統、台灣有何關係？」

雖然2020總統大選將是「下架蔡英文」和「討厭韓國瑜」的對決，但民進黨做為執政黨可能忽略了，在民主選舉下，體現所謂「人民當家做主」的權力，其實往往是「換人做做看」。而蔡英文和民進黨或許以為不斷「抹黑」韓國瑜就能輕鬆贏得2020總統大選，但當選舉接近尾聲時，恐將帶來反效果。