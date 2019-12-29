《環時》調查：近7成中國人認為中國形象變好　僅2%人最喜歡美國

2019年即將過去。官媒《環球時報》旗下的「環球輿情中心」日前以「中國人看世界」為題作年度民意調查，是自2006年以來的第14次。 調查結果顯示，受訪中國人對中國未來的發展環境保持樂觀，近7成受訪者認為中國形象變好，近6成最喜歡的國家是中國。

「中美關係」繼續名列受訪者心目中對中國影響最大的雙邊關係，提及率為82.1%。（視覺中國）

據介紹，環球輿情中心本次主要採用網絡邀約的在線問卷方式作隨機抽樣調查，訪問時間為2019年11月20日至11月29日，調查樣本覆蓋中國絕大部分省份，共回收有效問卷2286份。

國際關係方面，和此前13年一樣，「中美關係」繼續名列受訪者心目中對中國影響最大的雙邊關係，提及率為82.1%；排名第二的是「中國與俄羅斯的關係」，提及率是42.1%；「中國與歐盟的關係」提及率為33.0%，排名第三；而其他雙邊關係的提及率均不足一成。

在中國周邊關係中，最多受訪者認為「中俄關係」在中國與各周邊國家關係中最為重要，提及率74.8%；中日關係排名第二，提及率為39.8%；「中國與東南亞國家的關係」排名第三，提及率為23.5%，並達到歷史新高。

被問到於「過去一年中，您關注過哪些與美國相關的事件」時，8成受訪者選擇「美國採取各種手段打壓華為和5G技術」。（視覺中國）

「中美博弈」成新聞話題關注焦點

全球新聞話題方面，「中美博弈」是中國人關注的焦點，被問到於「過去一年中，您關注過哪些與美國相關的事件」時，8成受訪者選擇「美國採取各種手段打壓華為和5G技術」，「NBA火箭隊總經理莫雷就香港問題發表不當言論」和「美國國會眾議院通過《香港人權與民主法案》」提及率均超過六成半。

而在回答「美國是否正在遏制中國的發展」這一問題時，86.6%的受訪者回答美國「有明顯的遏制行為」。調查還顯示，受訪者對美國傳媒的討厭度頗高，達到70.8%，討厭「美國政府」和「美國軍隊」的比例分別為52.0%和49.3%，但多數受訪者對「美國民眾」 、「美國大學/科研機構」、「美國電子產品（蘋果、微軟）」持中立態度。

近七成（69.7%）受訪者認為中國近年來的國際形象「變好」。（視覺中國）

近六成受訪者最喜歡中國

在調查中，近七成（69.7%）受訪者認為中國近年來的國際形象「變好」，12.3%的受訪者表示「變差」，認為「保持不變」的比例為8.6%。至於哪些事項導致中國國際形象受損，「部分官員的貪污腐敗」的提及率相對較高，比例為27.9%，其次是「經濟合作中，不遵守競爭規則、擾亂貿易秩序」，提及率為22.2%。

就「您最喜歡哪個國家」調查時，58.5%的受訪者選擇「中國」，相比去年上升18.6個百分點，中國也連續十年成為受訪者最喜歡的國家；並列第二的是俄羅斯和意大利，僅為4.7%；選擇「美國」的比例為2.0%。在最想去的海外國家中，日本和瑞士排在前兩位。想去加拿大的受訪者相比去年下降幅度較大，從7.1%下降至1.1%。