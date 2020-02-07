【觀察】將「討好年輕人」當「年輕化」，國民黨知道自己在幹啥？

經過2020年台灣大選慘敗，國民黨的facebook粉絲團力圖接上地氣及「年輕化」，除了國民黨補選主席、監督蔡英文政府防疫相關訊息外，也大量使用「是在哈囉」（指「不知道在幹啥」？）、「當我塑料」（指「被無視」）、「不要旋轉我」（指「不要呼嚨我」）等台灣90後世的網絡流行語，投入主席補選的郝龍斌及江啟臣也將國民黨「年輕化」當成主要政見。

雖然看得到國民黨想要透過「流行語」架起與網絡世代對話管道的努力，郝龍斌承諾會給年輕人更多參政機會，要吸引更多年輕人加入國民黨；江啟臣則表示會成立「青年諮詢委員會」，設置「數字營銷長」宣傳國民黨理念，指國民黨的改革必須重視年輕人的意見等等。

前台北市長郝龍斌（前）4日前往國民黨中央黨部，進行黨主席補選參選登記。（中央社）

對於國民黨到目前為止展現將百年大黨「年輕化」的努力，以及未來的國民黨主席錯將「討好年輕人」視為國民黨朝「年輕化」改革的一環，只想說，國民黨「是在哈囉」嗎？

國民黨搞錯了什麼？

國民黨的網絡「小編」以及郝龍斌、江啟臣對年輕人展現的「誠意」十足，但看在許多人眼裏，卻有一股說不清楚、講不明白的「怪」。

「怪」的原因不在於想將國民黨政黨「年輕化」的用心，而是在其太過刻意強調給年輕人蔘與改革、出頭的機會，彷佛國民黨前輩打造的過往榮光都是一場誤會，2018年九合一選舉國民黨的大勝沒有年輕人的參與，大談「吸引年輕人加入國民黨」，卻只看到「討好年輕人」，「誘之以利」的旁門左道。

江啟臣將吸引更多年輕人加入國民黨當成競選國民黨主席的政見之一。（楊騰凱／多維新聞）

而且，「以民進黨為師」的痕迹處處可見，似乎認為民進黨創黨超過30年仍「常保年輕」的密訣，是因用善用社群工具、網絡流行語，以及讓年輕人容易找到出頭的機會。

顯然，國民黨搞錯了一些事情，至少，他們把「吸引年輕人」跟「讓年輕人認同」混為一談了，再者，年輕人在2020年大選時選擇民進黨站在同一隊，但2018年九合一選舉時，民進黨「改革，挺下一代」的競選口號喊得震天響，「討厭民進黨」依然是那次選舉的台灣最大黨。

此外，就算民進黨的政黨形象年輕，年輕人在民進黨也比較有機會出頭，但蘇貞昌、游錫堃、陳菊等「長者」仍然位居要津，但黨員最多時也不過約莫45萬人左右，可見「吸引」年輕人的原因，不在於承諾給年輕人多少機會，將「讓更多年輕人加入國民黨」，更是搞錯重點。

2020年台灣大選，年輕人的支持是民進黨大勝的關鍵。（袁愷勛／多維新聞）

建立「認同」才能行穩致遠

國民黨是百年大黨，但有很長一段時間是屬於「前進的」、「有理想的」、「年輕的」政黨，不提推翻滿清、北伐統一及號召青年抗日等陳年舊事，就算是敗退台灣，一句簡單的「時代考驗青年，青年創造時代」的口號，至今聽來仍讓人覺得熱血澎拜。

又舉目前被許多年輕人當成「笑話」的高雄市長韓國瑜為例，他之所以在2018年九合一選舉時能掀起「韓流」，是因為他以「莫忘世上苦人多」、「北漂返鄉」等口號展現了理想性，吸引年輕人認同，進而支持；但他在上任不到半年就成為2020年大選國民黨候選人，在這過程中，除了韓國瑜展現了他個人的「墮落」，國民黨眾「有利共逐之」的劣根性展露無遺，再加上民進黨利用習五點、香港騒亂等外部壓力操作「亡國感」，才是國民黨大敗的主因。

國民黨的確需要「年輕化」，但郝龍斌、江啟臣目前卻絲毫未提如何重建國民黨的「理想性」，以吸引「有志青年」認同，反而本末倒置的將「討好年輕人」當成「最終方案」，試想，若真有年輕人逐利而來，就算學歷、經歷再好，但那真是國民黨再起所需要的「棟樑」嗎？

國民黨不要忘了，2020年還有550萬人支持國民黨，這是國民黨再起的根基所在，郝龍斌、江啟臣雖然高喊着「改革國民黨」，但提出的改革處方卻多數從「討好年輕人」出發，而不思從最根本、最困難的重建論述做起，是在「旋轉」這些支持者？還是將550萬人當「塑料」？