【武漢肺炎】日贈詩詞打氣獲讚　武漢官媒以「奧斯威辛」作比捱轟

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，日本各界捐助中國的醫療物資，不少紙皮箱上都寫有言簡意賅的詩詞以作打氣，例如取自日本國長屋王的佛偈「山川異域，風月同天」、有取自《詩經》中的《國風．秦風．無衣》的「豈曰無衣，與子同裳」，贏得不少內地網民的掌聲。 惟湖北武漢市委機關報《長江日報》日前就發表評論文章，稱「奧斯維辛（Auschwitz，奧斯威辛）之後，寫詩是殘忍」，認為該些詩詞「只是和疫情的情緒不搭罷了」。

文章以《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》為題，稱自從「山川異域，風月同天」等的日本捐助醫療物資上的詩詞爆紅後，「有些人的『文藝心』激動了起來，他們查閲資料，引經據典，向我們普及唐朝高僧鑑真東渡的典故，還有唐代詩人王昌齡的詩句」，但認為「普及就普及吧，只是和疫情的情緒不搭罷了」。

日本各界捐助中國的醫療物資，不少紙皮箱上都寫有言簡意賅的詩詞，取自日本國長屋王的佛偈「山川異域，風月同天」。（微博）

文章稱，與此之對，「武漢加油」等的簡單打氣說話就被稱作是沒有文化、修辭貧瘠，僅是粗淺的口號。文章認為，事實上在「武漢加油」、「湖北加油」、「中國加油」等都是更加令人動容，「我聽到14億顆心靈碰撞的聲音，這讓我瞬間感受到，我是置身在一個宏偉的集體之中，這個集體有一顆強大的靈魂」。文章續稱，在抗日戰爭年代，多少詩人、詩句都抵不過毛澤東的一篇《論持久戰》，「裏面沒有四六句，沒有王維、王昌齡，沒有佛語偈子，卻有着讓中國社會各界個階層醍醐灌頂的力量」。

文章在最後天稱，語言的根脈不是在「藝術史」裏，而是在中國老百姓利益攸關、生死攸關之時，都會脱口而出的那些詞彙，「現在，它就是『武漢加油』」。文章稱「奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的」，認為詩詞本身並不殘忍，是寫詩的靈魂，要經歷磨難，感受磨難，才能使語言經歷洗禮。

「奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的」出自德國哲學家、社會學家狄奧多・阿多諾（Theodor W. Adorno，1903-1969）。關於詩和奧斯維辛的問題，阿多諾在其另一部著作《否定的辯證法》中曾談及：「說在奧斯維辛集中營之後你不再能寫詩了，這也許是錯誤的……在奧斯維辛集中營之後你能否繼續生活，特別是那種偶然地倖免於難的人、那種依法應被處死的人能否繼續生活？他的繼續存在需要冷漠，需要這種資產階級主觀性的基本原則，沒有這一基本原則就不會有奧斯維辛集中營」。

狄奧多・阿多諾（Theodor W. Adorno，1903-1969）。（資料圖片）

此外，《長江日報》旗下的「漢網」及《武漢晚報》，近日亦有發表引起爭議的評論文章，前者的《「疫」流而上，何不多給武漢市長暖暖心》，稱武漢市長周先旺在應對疫情的工作上中備受網民責難是不公平，「身居高位都能『疫』流而上，我們又為何不能停止口誅筆伐，多給武漢市長暖暖心呢？」文章更稱疫情在全國蔓延，周先旺被指有不可推卸的責任，「可是又有誰去理性看待這位市長背後的無奈」，並稱周先旺只是遵從醫學專家的建議，決定武漢市要「封城」更是甘冒巨大的「政治風險」。

至於後者的《流產10天後，武漢90後女護士重回一線：總有人要拿起刀槍上戰場》，亦被批評是在宣揚病態價值觀，政府不應支持及鼓勵不人道的「犧牲」，誤導他人要帶病工作。

《長江日報》旗下《武漢晚報》發文歌頒流產女護士短時間內重回前線工作，被批評是宣揚病態價值觀。（武漢晚報）

目前《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》及《「疫」流而上，何不多給武漢市長暖暖心》已被刪除。

《長江日報》的觀點引起不少爭議，就連官媒《環球時報》總編輯胡鍚進亦在微博上發文批判，稱取笑「武漢加油」等口號，與日本捐贈物資上的詩詞相比是「沒文化」，「其實那就是一個帶節奏的帖子，給一些網友的不滿製造又一個發洩的噱頭」。

胡錫進直言，「個別評論文章」選擇與噱頭論戰，而且不恰當地使之與奧斯威辛扯上關係，「結果是批判得鏗鏘有力，但卻讓很多人讀起來很不對勁，產生自黑的效果」。胡錫進認為，該些詩詞肯定是善意，但將之與「武漢加油」作對比是「荒謬」，「這註定了批判文章同樣會走向荒誕」。

（綜合報道）