【新冠肺炎】「世衛報告讚譽中國」 酸葡萄矇蔽了台人雙眼？

日前，世界衛生組織（WHO）聯合考察組成員到了中國大陸調研新冠肺炎疫情，隨後由世衛組織顧問艾沃德（Bruce Aylward）發佈記者會，指稱「中國的（防疫措施）事實證明成功，我想對武漢人說，全世界都欠你們」，甚至在隔日的瑞士日內瓦記者會中再度表示，「中國知道如何保護人民生命，表示自己若感染想在中國治療。」此說法聽在台灣社會耳裏，免不了又是一陣訕笑、嘲諷「WHO趕緊改名CHO（China Health Organization）」。

2月28日，WHO又發佈一份「世衛及中國2019冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China JointMission on Coronavirus Disease 2019），對此，台媒紛紛轉引並下標：「世衛考察報告稱讚中國 『採史上最勇敢防控措施』」。標題固然無誤，但看在台灣社會眼裏，又是一陣冷眼解讀。

WHO最新發布赴中國大陸考察報告，提到由習近平親自指揮，讓中國採取史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施等。圖為WHO秘書長譚德塞。（新華社）

坦白說，自爆發新冠肺炎疫情之後，世衛組織的言行舉動，都令台灣輿情「為之一亮」，以為下轄於聯合國（UN）底下的世衛組織，會對中國大陸的疫情有所批評與指責，甚至可以符合台灣社會自2020大選以來持續蔓延的「仇中情懷」。

然而，當世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說出「世人們必須感激中國的努力」，甚至跑到北京向習近平當面「道歉」等等。頓時間，台灣輿情不僅感到錯愕，也認為世衛組織的措詞不符合眼「中」期待的反應，而台灣媒體與網絡紅人了解輿情的眼球，開始抓取關鍵詞，展演一場「抱團取暖」的戲碼。

但事實上，真是如此？舉例而言，以2月28日世衛組織剛出爐的「世衛及中國2019冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」來說，的確，在該份報告當中，第三部分「評估」裏頭的「中國應對措施及下一步工作」（P.16），有說道「面對這種前所未知的病毒，中國採取了歷史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施…。隨着疫情的發展和對疾病認識的深化，採取了更加科學、基於風險評估的防控措施…。」

WHO聯合考察組2月23日前往中國大陸，試圖針對2019冠狀病毒疫情的一些未知問題尋找答案。（Reuters）

而前述部分，也就是台媒普遍援引的說法，但是在下一頁（P.17-P.18）有關世衛組織的「建議」，卻好似「選擇性的屏蔽」。世衛考察組在內文提到：「在充分肯定中國防控工作成績的同時，也發現在公衛應急反應能力領域還有進一步提升的空間，包括消除阻礙及時早期預警和快速應變；短時間內大幅擴容隔離和救治能力；優化醫療機構一線醫護人員防護；加強關鍵優先的科研領域協同合作；促進與國際社會共享關鍵數據等。」

也就是說，世衛考察組在報告當中，洋洋灑灑列了好幾項針對北京當局的建議與提示，如只透過台灣媒體汲取信息，根本無從得知。從另一面來看，世衛組織的提醒，也正是普遍台灣輿情、甚至公衛專家認為中國大陸在此次新冠肺炎防疫作為上，有遺露與缺失的，甚至在民進黨政府官員的嘴裏都能看見其蹤影。

所以，必須了解的是，當台灣社會在看待中國大陸、世衛組織，乃至兩岸關係的動態發展時，裏頭都藏着一體兩面的維度。儘管能理解，台灣輿情會如此嘲諷世衛組織，多是因無法參與國際組織的心態。然而，面對「無情的病毒」，更該少點「人情的政治」，多一點「冷靜的科學思維」。高齡78歲的美國參議員、也是此次民主黨總統初選的候選人桑德斯（Bernie Sanders）曾為古巴前領袖卡斯特羅（Fidel Castro）袒護：「如果一個獨裁政權做了一件好事，你就要承認它。」反過來說，「如果一個民主政權做了一件壞事，你也要承認它。」

確實，中國大陸在應對這次疫情，有其治理缺陷無誤，但也有其優勢與長處，而WHO的專家們以它們各自的科學專業將「事實」說出，台灣也應該客觀面對，而不是用「WHO親中」的酸葡萄心態看待。更何況台灣一直尋求加入世衛組織，不也更應該尊重世衛組織的專業與精神？

「當前我們最大的敵人不是病毒本身，而是恐懼、謠言和污名化。事實、理性和團結是我們最大的力量源泉」，世衛組織秘書長譚德塞如此說道。