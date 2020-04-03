【新冠肺炎】游錫堃高唱「民主防疫」　民主真等於治理能力？

新冠肺炎（COVID-19）在全球各地迅速擴散，台灣作為離起源疫區最近的地方，起初即採強力迅速的防疫措施，阻疫情於外，對比同時期的中國大陸、日韓，或後來全境大擴散的歐美大有不同，直至近期由於境外移入的關係，台灣的防疫網才出現破口隱憂。

針對台灣的防疫表現，台立法院長游錫堃日前喊出「民主防疫」的口號，順帶暗諷中國大陸，表示台灣的抗疫工作很完善，其中一個原因在於台灣有自由民主，對任何事都非常公開透明，因此對抗疫的理念及方式也較容易取得共識。

游錫堃刻意將治理效率、能力，與民主制度綁在一起，為的目的簡單明瞭，就是想在兩岸關係上，用自我安慰的方式，讓台灣內部取得一種不明究理的優越感。

民主跟防疫未必有關係

事實上，民主與防疫對應着兩件完全不同的事物，民主對應的是選舉制度、國家元首與政府的產生方式等，並有相關之延伸事物；「防疫」對應着政府廣義的治理能力，如效率、危機處理反應及與治理相關的延伸事物。

游錫堃作為一個在台灣政壇打滾多年的「老鳥」，自然知道民主跟防疫是八竿子打不着關係的兩件事情，刻意在公開場合提及，並將之結合稱為「民主防疫」。游的這種敘事跟用詞手法，旨在「弱化後項詞彙，強化前項詞彙」，藉以指涉出「台灣是民主國家，優於中國大陸」這一事情，又由於「台灣是民主國家，治理能力也優於中國大陸」。

某種程度來說，游錫堃所用的政治話術很像社會所詬病的「老鼠會」（龐氏騙局）話術，使用這種前後項不對等的敘述手法，騙取一般民眾加入「老鼠會」，只不過游錫堃騙的不是錢，而是台灣人對蔡英文政府的好感。

台灣，高雄郵局協助配送防疫酒精。（中央社）

游錫堃的話術另可作為台灣政壇誰效忠民進黨、蔡英文政府的試金石，頗似秦朝趙高「指鹿為馬」的典故，如民進黨不分區立委範雲從過去左派社會運動立場大轉彎，成為呼應游錫堃的民主防疫馬前卒，也另有其他例子，實是族繁不及備載。

歐美的全境擴散「打臉」

游錫堃這邊驕傲的喊出民主防疫，那邊歐美疫情的全境擴散即成為打臉的事實。

姑且退一步的講，倘若民主與治理能力有關，歐美作為西方民主的發源之地，民主及相關素養等早已深植在各國政府、人民骨髓裏，何以歐美反成如今疫情最為嚴重之地？甚至在早有全境擴散徵兆時，歐盟仍未關閉申根區，結果大量可能的潛在病例流竄歐洲各地？歐盟的慢半拍防疫，已是民主與治理能力未必有所關聯的鐵證。

美國在台協會主席莫健（左）會見游錫堃（右）。美國近日疫情開始失控，其他歐美各國亦復如是。必須得問的是，民主制度跟治理能力真的有關？（洪嘉徽／多維新聞）

近期，西方知名的日裔美國學者、《歷史的終結》一書的作者弗朗西斯．福山（Francis Fukuyama），在美國《大西洋月刊》上刊文，就「到底什麼可以決定一個國家抵禦新冠病毒的能力」進行分析。福山認為，識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經並不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分。

福山提及過去美國特朗普、英國約翰遜（Boris Johnson）展現的防疫準備，幾乎可用「馬馬虎虎」形容，決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型，而是一個政府的能力，以及更為重要的是對政府的信任。不過，福山洋洋灑灑的鋪陳大半篇幅，最後還是導到倘若美國政府認真起來，應對疫情的能力不會遜於獨裁政府──儘管批判，卻仍是西方為主體的觀點。

就中國大陸近期釋出的疫情情況，中國大陸的確診數上升趨勢始趨於水平，意即緩慢增加或幾乎沒有增加，而中國大陸各地已開始復工，或可作為中國大陸整體疫情已經控制下來，恢復經濟活動、逐步復甦經濟的佐證。

美國學者福山日前指出，決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型。（網絡圖片）

然而，台灣社會仍舊以「有色眼光」看待中國大陸，絲毫不信任中國大陸的疫情報告，另一方面卻又矛盾的無視歐美疫情正全境擴散、美國特朗普（Donald Trump）說「美國將有10萬人死於疫情」的驚世言論，持續沉浸在台灣民主防疫有成、歐美民主防疫有效率的「美好想象」。

疫情當前，疫情或成為考驗政府治理能力的「硬傷」，沒有模稜兩可的模糊空間，只有控制或失控兩種結果。此已無關乎政治體制的分別，只有治理能力能否通過疫情考驗的差別。台灣民主防疫叫得響，不過治理能力焉能一刀切？