台國防部智庫：大陸或藉與日越海事衝突觀察美日反應

台灣國防部所屬智庫國防安全研究院（簡稱：國安院），近期發表鄰近地區衝突觀察，認為3月底至4月初發生的二起中日、中越海事衝突，在區域戰略上的意義並不單純，並且認為4月10日遼寧號不循較短的台灣海峽進出南中國海域，卻繞遠路走台灣東部太平洋航線，與中越衝突的關係較大，反而與台海局勢較無關係。 國安院稱，大陸可能正在觀察美、日等國家之反應，逐步推測其在處理國內疫情之餘，對於南海甚至東南亞的安全承諾與決心。

國安院指，3月30日夜間7時半左右，日本海上自衛隊的島風號驅逐艦（JS Shimakaze, DDG-172）在東海附近公海執行監視任務時，與中方漁船擦撞，地點距離日本650公里，距離中國舟山100公里。根據事後的判讀顯示，東海事件突然發生後，中、日政府都相當保密，但是從島風號驅逐艦的破口高度來看，此「漁船」系大型船隻，島風號上的OPS-20導航雷達、OPS-28搜索雷達，並未有效使得日方驅逐艦迴避撞擊。此事雖發生在公海上，但是離解放軍東海艦隊總部寧波不遠，地點相當敏感，懷疑日方當時正在進行某些監控、蒐集電磁情資的間諜動作，而中方派遣艦艇阻止，才發生衝突。

日本海上自衛隊的旗風級導彈驅逐艦島風號，被中國大陸大型漁船衝撞，疑似因為正在東海艦隊總部附近進行間諜活動。（Facebook@防衛省統合幕僚監部）

這種不動用正規武力、而使用擦撞、撞擊等動作阻擋敵方的戰術，先前國安院定位為「灰色地帶衝突」（Grey Zone Conflicts），是解放軍仿效冷戰期間前蘇聯對抗北約組織的一種低度、非正規衝突的戰術，此戰術在3月30日晚間，成功迫使日本海上自衛隊驅逐艦離開該海域，達成戰術目的。國安院認為，「顯露出中日兩國海上衝突之際，中國運用民船進行不對稱攻擊之可能性與可行性。日本方面已經有聲音傳出，此事件是偽裝成漁船的中方海上民兵所為。」

之後，4月2日發生越南漁船於南中國海永興島附近海域，遭中國大陸海警船（舷號4301）撞沉事件，漁船上8名船員落水被救起。4月3日，越南外交部就此向中方抗議，要球調查、賠償並杜絕類似事件再度發生。4月6日，美國國務院發言人表示嚴重關切此事件，要求中國專注抗疫，並勿干擾其他國家；4月9日，美國防部也發表聲明譴責中方。東南亞各國家中，菲律賓外交部也對此事件表達關欠，並且願意跟越南站在一起。

中國大陸海警船與越南漁船的衝突，也與其在南中國海執行灰色地帶衝突有關，目的在教訓越南挾域外國家力量挑起衝突。（南海研究論壇）

國安院認為，永興島面積在西沙群島中最大，是海南省三沙市政府所在地，設有港口機場並部署殲10戰機。越南漁船在附近捕魚，被中方視為敏感行動。而越南在近期與日、美等國安全關係升温，日、美艦頻頻停靠訪問越南金蘭灣與峴港，在北京眼中，越南是「挾域外國家之力與其抗衡之舉」，此背景下，中方可能借着漁船事件，對越南展現強硬姿態並且給予教訓。

而遼寧號航母戰鬥羣，在二件事發之後不久，即於4月10日由西向東穿越宮古海峽，之後南下前往南中國海演訓。國安院認為，「艦隊未選擇台灣海峽或宮古與台灣之間的水道南下，明顯是針對日本。雖然不知其後在南海演訓的確切地點，但對越南而言，應該都會產生某種程度的壓力。」

此外，「3月份才剛訪問越南的美國海軍羅斯福號航艦，此刻正受困於疫情而停泊關島，里根號航母同樣因為疫情被迫在日本橫須賀港進行隔離。因此，遼寧號艦隊的行動，正可以向越南和日本傳達『美國老大哥不可靠』、『解放軍不受疫情影響，不僅能動而且跑很遠、跑到你家門口』之警告訊息。再加上該艦隊穿越日本宮古海峽後，又通過台灣南部巴士海峽，不南窺出這是對日、越以及台灣之『一石三鳥』示威手法。」

美國海軍羅斯福號航空母艦。（維基）

國安院剖析，「東海事件乃中國以民船刻意撞擊日艦，事發地點有如自家主場，但中方可能不願意升高緊張，遂以民船為之，以降低衝突之國際敏感度。習近平因疫情影響，迄今尚未實現訪日，在習訪日之前，北京當局對日本應會鬥而不破，確保意外不惡化為衝突、衝突不升高為危機。」此外，「日、中雙方都尚未公布東海事件調查結果，但日本防衛大臣河野太郎在事發後的4月13日，於公開場合批評中國，舉中國機艦逼近日本領空或外圍水域為例，稱其在肺炎疫情肆虐之際仍軍事挑釁，『極不象話』；雖非針對前述事件，但對中方之不滿溢於言表，推測日本在此事件上，應不會對中國示弱。」

國安院警告，中國大陸近期在南海、東海兩處的一連串灰色地帶衝突行動，恐顯示其可能正在觀察美、日等國家之反應，逐步推測其在處理國內疫情之餘，對於南海甚至東南亞的安全承諾（security commitment）與決心，後續發展，台灣應該予以密切注意。