DSE歷史科｜人民日報：香港教育必須徹底「刮骨療毒」

上周四（14日）開考的中學文憑試歷史科，有試題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引來爭議。教育局要求考評局取消該題目，並稱教育局將派員到考評局了解出題及審題機制。 內地官媒《人民日報》刊文，稱事件再次證明香港教育界「中毒」至深，必須徹底「刮骨療毒」。

今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（資料圖片）

文章以《香港教育需要「刮骨療毒」》為題，形容考題「荒謬」，產生惡劣的社會影響，再一次證明香港教育界「中毒」至深，香港教育問題嚴重至極；又斥香港教育界不乏害群之馬，香港教育體制已如「無掩雞籠」。

文章形容香港考評局的聲明「回應傲慢」、「表態曖昧」、「責任輕浮」，讓人萬難理喻，在教育局明確要求立即取消試題的情況下，考評局聲明仍然只以「商討如何跟進」「盡量配合」來敷衍，「讓人怎能對香港教育有信心、有期待」。

文章批評，考評局聲明仍然只以「商討如何跟進」「盡量配合」來敷衍。（黃寶瑩攝）

文章又說，香港教育存在的諸多問題已經在腐蝕孩子的身心、摧毀香港的根基。扭曲鴉片戰爭、鼓吹殖民統治、美化日本侵華的毒教材和試題頻現，讓一些香港青少年喪失了基本認知。「修例風波中，3286名學生被捕，未成年人犯案率飆升。廣大家長難道真能容忍自己的孩子，被教成價值混亂、是非不分、缺乏常識的人麼？這將給社會、給家庭帶來怎樣的未來？救孩子、救未來，必須對香港教育來一次徹底的『刮骨療毒』了。」

文末強調，香港教育病得不清，非大刀闊斧的改革不可。一是要找出那些隱藏在教材和其他地方的「毒內容」，把他們清理乾淨，讓他們無處藏身。二是要盯住那些蓄意而為的「播毒者」，不讓他們把黑手伸向孩子。特區政府教育部門需要告別修修補補的診治方式，拿出壯士斷腕的決心和勇氣，果斷出手。

教育局局長楊潤雄早前明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。（余俊亮攝）

針對事件，另一官媒《新華社》早前亦發文指，「香港必須建立與『一國兩制』相適應的新教育體制」，又要求香港政府「痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正」。