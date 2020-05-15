新華社：香港必須建立與「一國兩制」相適應的新教育體制

中學文憑試（DSE）中國歷史科題目，要求學生解答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引來建制陣營不滿。新華社晚上發稿，標題為「香港必須建立與『一國兩制』相適應的新教育體制」，要求政府「痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正」。

新華社文章稱，網上近日流出「疑為香港考試及評核局負責文憑試歷史科及通識科擬題的兩名考官，在社交媒體上散布歪曲歷史、反中亂港的言論」，指兩科試卷近年來「頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目」，「令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行『滲透式洗腦』。」

要求特區政府全面改革、整頓隊伍

文章稱，回歸近23年，香港尚未建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制，「教育系統藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步」，要求特區政府「拿出應有的擔當與勇氣，痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正」。

促取消具爭論歷史題 否則難平憤怒

新華社稱，從具爭議的題目和「涉事人」網上訊息來看，「其政治之場之激進、內心世界之陰暗、價值觀之扭曲令人出離憤怒」，又指考評局如果不取消相關題目，「勢難平息所有中華兒女的憤怒」。

稱教育要培養青少年具國家情懷

文章進一步指，文憑試只是香港教育問題的冰山一角，稱「校園似乎成了可以肆無忌憚鼓吹歪理邪說、攻擊『一國兩制』、詆毀民族國家的法外之地」，認為香港的教育也應當從「殖民地式」教育轉變為「一國兩制」特色教育」，「在培養合格國民、厚植公民國家情懷這個大是大非問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制」之分」。

新華社稱，香港教育應該培養青少年成為具有國家情懷、責任擔當、寬廣視野的「一國兩制」繼承者，期待特區政府言必行、行必果，「根治香港教育『頑疾』。」