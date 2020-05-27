【港版國安法】胡錫進嗆特朗普虛張聲勢：你真會派美軍登陸香港嗎

全國人大推動「港版國安法」引起國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump）5月26日表示，準備就此在本周對中國採取行動。該言論再次引發質疑。

在當日的白宮新聞發布會上，他對記者稱：「我們正在開展一些工作。我想你們會覺得很有趣……我將在接下來的幾天說這個問題。」

美國總統特朗普5月26日表示，準備在本周對中國採取行動，但未透露細節。圖為他當日出席記者會。（Reuters）

5月25日，有「亂港分子」在中環國際金融中心聚集。現場除了有人展示及揮舞殖民地時代的「香港旗」，還有人舉着「請求美軍登陸香港，保護香港人民」的標語。這些舉動不免讓外界聯想到了特朗普的「強硬表態」。

對此，內地官媒《環球時報》主編胡錫進在Twitter上發文質疑特朗普，「你真的會派美軍去『登陸』香港地區嗎？如果不這樣做，那你所說的『強有力』回應就是虛張聲勢，不是嗎？取消香港地區的獨立關税區地位算不上『強有力』，中方對此早有準備。」

「港版國安法」的推行再次引發香港暴力示威活動。（資料圖片）

事實上，針對「港版國安法」的推行，美國政界不少政客發聲質疑。

對此，中國外交部發言人華春瑩 5月26日表示，美國有多少關於國家安全的法律？如果美國可以以「國家安全」的名義對幾乎所有事情立法，為什麼中國就不能在自己領土制定一個阻止「港獨」活動和其他激進分裂分子的國安法？

她補充指出，美國官員基於錯誤認知對中國進行了太多的錯誤指責，他們最好在講話前仔細研究一下。華春瑩還「貼心地」附上了外交部解釋「港區國安法」的英文文章鏈接，給一些看不懂中文的外國政客「掃盲」。

據內地網友不完全統計，美國至少有20部國安法，包括《煽動叛亂法》、《間諜法》、《敵對外僑法》、《國家安全法》、《中央情報局法》、《保護美國法》、《外國情報偵察法》、《反經濟間諜法》、《國土安全法》等，範圍涵蓋政治、經濟等各個領域，而香港特別行政區的國安法數量為0。

對此，有網友直指美國政府雙重標準，「他們堅持不懈地維護自己地國家安全，卻對別國說三道四。」

全國人大推動「港版國安法」引發中美外交部門激烈交鋒。（新華社）

針對「港版國安法」，中美兩國外交部門於5月22日同一時間段發布聲明，展開激烈交鋒。美國國務院聲明譴責中方此舉違背此前在《中英聯合聲明中》做出的關於維持香港高度自治的承諾。

與此同時，中國外交部在官網上發表聲明強調，世界上任何國家，無論是實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

此外，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）警吿說，「任何強行實施不能反映香港民眾意願的「國安法」的行動，都將遭到國際社會的譴責」；美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）5月24日在美媒節目上稱，如果「港版國安法」落實，美方屆時將對中國實施制裁。

對於美方相關表態，中國外交部發言人趙立堅強調，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

中國外交部長王毅5月24日在記者會上回應稱，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。