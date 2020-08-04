對中共而言，2021年是一個特殊年份。99年前的1921年，來自北京、漢口、廣州、長沙、濟南等地和日本的13位共產主義小組代表與兩名第三國際代表抵達上海法租界召開代表大會，被迫中止後，改為在浙江嘉興南湖的一艘遊船上舉行。 一百年後的今天，中共黨員已超過九千萬人，成為世界最大政黨，而其所帶領的中國也已和百年前的中國發生天翻地覆的變化。 作為一個理論型政黨，在臨近建黨百年之際，中共將如何直面當前面臨的理論危機？備受關注的「習近平思想」會否最終冠名？ 《香港01》就此專訪了中國政法大學教授、「黨導立憲制」的提出者柯華慶。此為訪談第三篇。

系列文章：

【習思想】對話柯華慶・上：中共理論班底為何跟不上習近平的步伐

【習思想】對話柯華慶・中：中國學者亟需「續寫馬克思」

【習思想】對話柯華慶・下：中共是時候總結並提煉其理論了

01：你曾公開呼籲，為了形成反映時代特點、邏輯自洽和簡明扼要的意識形態，同時也為了避免意識形態上的雜而多，保證意識形態的統一性，在每一個時代都只能以一位領導人的思想或理論作為指導思想。在毛澤東時代只能是毛澤東思想，在鄧小平時代只能是鄧小平理論，在習近平時代只能是習近平精神。否則，由於時代變化所形成的意識形態的不同就會破壞意識形態的統一性，使得人們無法遵循。

按照我的理解，你的意思是，今天習近平思想本身應該很好地繼承了毛澤東思想、鄧小平理論，所以只需要習近平思想就夠了。但在現實政治中，這顯然沒有做到，所以很多人面對問題就會往回看，從毛澤東思想和鄧小平理論中去尋找。

柯華慶：你的理解非常準確，是這個意思。因為每個人的思想是有發展脈絡的，前人的思想和理論，會凝聚在後來者的思想裏面，只不過中國現在要把前後連續性和統一性的內容進行體系化，進行建構。習近平的很大一部分是繼承了毛澤東和鄧小平的，習近平思想也必然會包含着毛澤東思想和鄧小平理論的內容。

01：你說要建立中央意識形態領導小組，主要是為解決這個問題嗎？

柯華慶：就是解決馬克思主義的統一性問題，這個問題現在已經到了必須解決的時候了。現在官員、黨員的思想很繁雜、很亂，他們也不知道到底應該相信什麼，怎麼去認識未來，很多人只是得過且過。

習近平時代是與毛澤東時代相當的時代，經過70年的探索，以習近平為核心的領導集體的思想需要上升為普遍性的哲學高度。（Reuters）

01：前段時間發生在山東的「合村並居」風波，似乎就很能說明問題。給人的感覺是，一個政策，幾種解讀，地方官員沒有拿捏準中央的意圖，再加上手法簡單粗暴，最後就出問題了。

柯華慶：我們一定要意識到人的理解能力是有區別的，現在極少有人能夠將從馬克思到習近平的思想演變作為一個統一整體去理解，很多人認為前後矛盾，這是因為如果不從整體上和時代背景上理解，確實前後矛盾的命題很多。

邏輯學上有一個定理，即從矛盾的前提出發，可以推出任何結論。若是任由中共的理論建設朝這個趨勢發展，就很麻煩了。

01：我們知道，從毛澤東時代到鄧小平時代，馬克思主義完成了兩次中國化，用官方的說法是，完成了兩次飛躍。在你看來，馬克思主義是不是到了第三次中國化的時候了？具體應該怎麼展開？

大陸新左派的代表甘陽曾提出一個「新時代的通三統」的概念，強調孔夫子傳統，毛澤東傳統，鄧小平傳統。在建構主流意識形態的過程中，該怎麼理解這三個「傳統」？這與中國化了的馬克思主義是如何發生作用的？

柯華慶：我先回答一下甘陽的「新時代的通三統」，這實際上只是表明了當前中國三種主要的意識形態：封建社會的、資本主義社會的和社會主義社會的，關鍵在於怎麼「通」，而不是把這三個傳統堆砌起來就好了。

社會主義文明是在封建主義文明和資本主義文明基礎上發展起來的，正如習近平所言，我們應該「不忘本來、吸收外來、面向未來」，我們需要面向未來建構理論，而不能倒退。現在需要把古代的道德政治和近現代民主自由結合起來，構建現代道德政治哲學，也就是黨導民主制理論。

習近平時代要實現的不是第三次中國化，而是世界化。我在中共十八大之前曾完成一本《第三次變革》，書裏明確提出中國共產黨領導中國人民的三個時代：毛澤東時代、鄧小平時代和十八大即將開啟的新時代。自十八大開始，中國發展已經進入到了第三個時代，可我們的理論還停留在第二個時代。

習近平新時代中國特色社會主義思想只是「2.5版」，2018年的憲法修正案也只是「2.5版」（五四憲法是1.0版，八二憲法是2.0版）。當然我們也要承認，能在如此短的時間內走到2.5版已經是很了不起，但從時代要求和理論建構來講，還遠遠不夠。中共需要提出「3.0版」的意識形態和憲法。

01：我在看《習近平談治國理政》的時候，明顯感覺到和《毛澤東選集》、《鄧小平選集》不是一個量級，更多停留在「術」的層面，而沒有從「道」的層面提出很多新東西。當然，毛澤東和鄧小平都有其特殊的歷史背景，一開頭便拔地而起，予人很直觀的感覺，後來的修補與裝潢，反而沒有那麼直接和明顯。

但也因為這樣，知識分子群體就會批評，認為習近平所提出的理論體系還夠不上「習近平思想」的冠名，認為推崇得太快了。

柯華慶：習近平的思想非常有戰略高度，只是當前的理論建構不足。我們需要從大歷史和大時代來定位習近平時代的戰略和意識形態。首先需要理清楚兩組關係，一組是舊中國與新中國，一組是革命與建設。

先來看舊中國與新中國，表面上看起來相同，都是大一統的中央集權，但是舊中國是皇帝和知識貴族聯合統治老百姓，通常稱為封建專制社會，新中國是共產黨與老百姓聯合節制權貴和資本家。

辛亥革命之後中國進入了民主社會。可能大家對袁世凱復闢認識比較清楚，實際上1927年後的蔣介石政權也是復辟。蔣介石政權是新封建社會的政權，只不過皇帝換成了國民黨，國民黨官僚聯合大地主、大資產階級魚肉百姓，是貴族黨。可以說，1927年之後，國民黨的意識形態實際上已經背離了孫中山的三民主義，連舊民主主義革命都談不上。為什麼共產黨能夠領導中國人民取得政權？就在於它是一個民主的政黨。

其次是革命與建設。孫中山和毛澤東大體上屬於革命時代，孫中山是革命尚未成功，所以屬於0.5時代；毛澤東革命成功了，是1.0時代。毛澤東有點像秦始皇，他自己後來說自己是「秦始皇加馬克思」，毛澤東是社會主義制度的奠基者。

鄧小平和習近平屬於建設時代，考慮的是社會主義道路怎麼成熟的階段。鄧小平領導的改革開放實際上採取的是放任性的政策，改革就是學西方，開放就是放任，所以經濟飛速發展，但到後期政治上亂象叢生，有點像西漢初期，鄧小平理論有點像黃老之學。

習近平上台後，撥亂反正，市場經濟回歸社會主義政權，否則是很危險的，有滑向權貴資本主義的趨勢，很多人擔心共產黨會國民黨化。

總體看，舊中國是秦皇漢武，秦始皇建立了大一統的封建專制制度和意識形態，漢武帝時代就成熟了，從此延續兩千多年。新中國是毛澤東、習近平，毛澤東時代是社會主義奠基，習近平時代代表社會主義制度成熟，這一點鄧小平在南方談話中就有預見。習近平時代是當下所處的時代，正處於創造過程中。

山東合村並居政策在執行過程中暴露諸多問題，在網絡引發極大爭議。（新浪微博@朱繼東）

01：我們其實也在以毛、習來劃分。

柯華慶：對。為要理解習近平、他所代表的時代，以及這個時代中共的意識形態，我們必須把習近平放在推動社會主義制度走向成熟的角度。這要從國內和國際兩個大局來看。

在國內層面，習近平基本構建了現代社會主義的治理體系，這是我對十八屆三中全會全面深化改革總目目標理解。十八屆三中全會全面深化改革的總目標是什麼？一個是完善和發展中國特色社會主義，一個是推動國家治理體系和治理能力現代化，這兩個合在一起，就是全面現代化的社會主義，簡單說就是「現代社會主義」，2014年上半年我就提出了「從中國特色社會主義邁向現代社會主義」。

現在的問題是，現代社會主義包含什麼內容？我們將中共中央的幾次全會梳理一下就很清楚。從十八屆三中全會的全面深化改革，到十八屆四中全會的全面依法治國，十八屆五中全會的全面建成小康社會，十八屆六中全會的全面從嚴治黨，十九屆二中全會的憲法修正案，十九屆三中全會的黨和國家機構改革，十九屆四中全會的堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，基本上定型了。

從十八屆三中全會到十九屆四中全會，基本上確立了現代社會主義的制度。核心問題就是要形成一個黨領導一切的制度架構。2018年憲法修正案中憲法總綱第一條規定「中國共產黨領導是中國特色社會主義最基本的特徵」，就是為實現黨領導一切重新進行改革提供憲法基礎，如果沒有這一條很多改革都是違憲的。

同時中共對全面從嚴治黨和依規治黨的力度也是前所未有的。堅持依法治國和以德治國相結合，與依法治國和依規治黨有機統一，是社會主義法治的基本原則。我在2015年建構黨導立憲制理論時對此進行過解釋。

現代社會主義的核心價值是什麼？社會主義階段應該通過法治實現共同自由，所謂「共同自由」，本就是從社會主義核心價值社會層面「自由、平等、公正、法治」提煉出來的。《共產黨宣言》宣示共產主義就是「每個人的自由發展是一切人自由發展的條件」的社會，這可以被看作終極意義上的共同自由。

十八大後，習近平提出了一個更廣泛的、且更容易被人所接受的「人類命運共同體」。在美國堅持「美國優先」戰略的背景下，「人類命運共同體」必然會贏得世界人民的認可。二十一世紀的核心問題，就是以美國為代表的資本主義世界，和以中國為代表的社會主義世界之間的競爭問題。這個世界格局是我們無法迴避的。既然無法迴避，那麼還不如旗幟鮮明地提出來，正視這個世界格局，才能行穩致遠。

01：外界現在比較關注的是冠名問題，因為「習近平新時代中國特色社會主義思想」太長，也太繁瑣。怎麼冠名，才能兼顧現代社會主義的內容與核心價值，兼顧當代馬克思主義和二十一世紀馬克思主義？

柯華慶：在建黨一百周年這個特殊節點上明確提出「毛澤東習近平主義」，是大歷史和大時代的要求。儘管習近平的理論體系需要進一步建構和提煉，但建黨一百年是一個轉折點，在這個節點上提升毛澤東思想的地位，這是必要的。同時，高舉「毛澤東習近平主義」旗幟，也是恰當的。

從大歷史看，毛澤東習近平主義相當於秦皇漢武；從大時代看，「毛澤東習近平主義」接續了「馬克思列寧主義」，從馬克思列寧主義到毛澤東習近平主義，昭示着社會主義運動從理論到現實、從現實到成熟、從國際到國家，和從國家到國際。

習近平時代是與毛澤東時代相當的時代，鄧小平時代僅僅是一個過渡階段，正像西漢初期吸取秦始皇時期嚴刑峻法的教訓後，採取放任的黃老之術。如果毛澤東時代的意識形態稱為「毛澤東思想」，那麼習近平時代的意識形態相應稱為「習近平思想」，如果毛澤東時代的意識形態稱為毛澤東主義，那麼習近平時代的意識形態就應該稱為習近平主義。

「毛澤東思想」最初是馬克思主義中國化的表述，毛澤東的思想對中國以外的全世界也有着廣泛的影響力，被西方學者稱為「毛澤東主義」（Maoism，簡稱毛主義）。例如美國學者邁斯納（Maurice Meisner）便在《馬克思主義、毛澤東主義和烏托邦主義》當中將「毛澤東思想」提升為「毛澤東主義」。

構建人類命運共同體的習近平思想，遲早也會在世界範圍內廣泛傳播，乃至被人奉為「主義」。因為習近平時代是有待繼續創造的時代，現代社會主義和人類命運共同體理論，目前還僅僅是框架性的，習近平主義作為習近平時代的意識形態，尚有待進一步深化、擴展和凝練。

習近平思想非常有戰略高度，但當前理論建構不足，這對中共的理論班子提出了要求。（Reuters）

毛澤東是新中國的奠基者，很多人自然認為「毛澤東思想」的提法僅僅是「高大上」的形式工程。事實不然。

按照學術常識，思想、理論、哲學是層層深化的——「思想」的層次最低，任何一個有些個性的人，都有思想；理論是成體系化的思想；哲學則是關於世界觀和方法論的理論體系；至於「主義」，則是一群人對某種理論或哲學的信仰，更具有意識形態性。

先說毛澤東思想。如果我們了解「毛澤東思想」提出的背景，就不會認為「毛澤東思想」僅僅是「高大上」。中國共產黨最初是共產國際的支部，接受共產國際的直接指導，1934年10月至1936年7月，中共中央與共產國際之間的聯繫全部中斷。當中央紅軍踏上長征路時，共產國際失去了對中國革命的直接指導，才有遵義會議的召開和毛澤東的崛起。1943年5月15日共產國際解散，但蘇聯和史達林（Joseph Stalin）對毛澤東提出自己的思想是持異議的。毛澤東在1943年說他的思想只是馬克思列寧主義的一種形式，在他自己看來，還沒有完全成熟，並未構成一個體系，言下之意是還不能稱為「理論」。所以中共七大提出「毛澤東思想」可以說是戰戰兢兢的。

再看鄧小平理論。「中國特色社會主義」旗幟是特定歷史條件下的無奈之舉。改革開放是對傳統社會主義的變革，被稱為第二次革命。在第一個社會主義大國蘇聯還存在的背景下，中國的改革開放可以說是「大逆不道」，當時中共沒有能力從理論維度論證其所選擇的是哪種社會主義道路，因此標明「中國特色社會主義」就是最優策略。改革開放之初，中國只有埋頭苦幹，以實際成果說話，「不爭論」，也沒有能力爭論，對於所有的批評，中國彼時完全不理會，僅僅用「中國特色」來響應，其他社會主義國家和資本主義國家也沒有辦法。

習近平時代已經完全不一樣了，中國已經是與美國平起平坐的世界大國，經過七十多年的探索，中共對其自身的領導和社會主義制度有充分自信，中華民族必然對世界產生巨大影響。馬克思主義從一開始就是世界性的，一百多年社會主義的失敗教訓和成功經驗，已然到了需要總結和提煉的時候，以習近平為核心的領導集體的思想，需要上升為普遍性的哲學高度和主義高度。

習近平的理論體系產生於中國，卻是面向世界的。我認為，這是習近平一方面強調「當代中國馬克思主義」，另一方面強調「二十一世紀馬克思主義」的根本原因。

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