字節跳動闢謠：TikTok產品運營過程中不涉及國內用戶數據

美國總統特朗普（Donald Trump）以國家安全為由，下令封殺抖音海外版TikTok後，微軟（Microsoft）有意將TikTok納入旗下。

內媒《澎湃新聞》報道指，TikTok的母公司字節跳動今天（9日）在其今日頭條官方帳號上發布消息稱，近期所謂「TikTok背後是7億中國用戶數據隱私」的謠言在B站（嗶哩嗶哩彈幕網）廣泛傳播。字節跳動澄清，TikTok是字節跳動旗下一款面向海外市場的短片程式，在產品運營過程中不會涉及國內用戶數據。

不過，目前在字節跳動的官方帳號上，這條消息已無法找到，疑似已被刪除。