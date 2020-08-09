字節跳動闢謠：TikTok產品運營過程中不涉及國內用戶數據

美國總統特朗普（Donald Trump）以國家安全為由，下令封殺抖音海外版TikTok後，微軟（Microsoft）有意將TikTok納入旗下。
內媒《澎湃新聞》報道指，TikTok的母公司字節跳動今天（9日）在其今日頭條官方帳號上發布消息稱，近期所謂「TikTok背後是7億中國用戶數據隱私」的謠言在B站（嗶哩嗶哩彈幕網）廣泛傳播。字節跳動澄清，TikTok是字節跳動旗下一款面向海外市場的短片程式，在產品運營過程中不會涉及國內用戶數據。
不過，目前在字節跳動的官方帳號上，這條消息已無法找到，疑似已被刪除。
字節跳動9日（周日）在其今日頭條官方帳號上發布帖文闢謠。不過，目前在字節跳動的官方帳號上，這條消息已無法找到，疑似已被刪。（《澎湃新聞》）
字節跳動發布的帖文還稱，字節跳動對於B站及相關創作者散布上述謠言，引發公眾情緒，保留追究法律責任的權利。
TikTok是字節跳動推出的短片程式，主攻海外市場，與之功能類似的抖音則聚焦在國內市場。移動應用及手遊情報平台Sensor Tower的數據顯示，截至2020年4月，TikTok和抖音全球下載量已突破20億次。
美國基於國家安全理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。
特朗普8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。（路透社）
微軟（Microsoft）目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。對此字節跳動於7日下午發表聲明指出：美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。如果美國政府不能給予TikTok公正的對待，將被訴諸美國法院。
美國全國公共廣播電台（NPR）8月8日引述消息報道，TikTok最快8月11日入稟法院，挑戰特朗普的行政命令。
（綜合報道）