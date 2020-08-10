林夕改《約定》歌詞贈羅冠聰　環時引網民評論：眼盲心更盲

移居台灣的香港作詞人林夕，日前在IG發文改寫歌曲《約定》的歌詞，並標籤現時身在英國、剛被香港警方就《港區國安法》通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰，迅速引發網民熱議，有網民欣賞新改編的歌詞，也有網民對隨意改詞表達不滿。 而內地官媒《環球時報》旗下的環球網今日（10日）就撰文斥「林夕和被通緝『港獨』羅冠聰，還『約定』上了！」，並引述本港網民評論，怒轟林夕「以扭曲事實的心寫出的歌詞」、「眼盲心更盲」。

據早前報道，林夕8月7日凌晨於IG上載一張以毛筆寫下「約定」兩字的書法相片，將原本由王菲主唱的《約定》一曲歌詞，改寫成帶有社會運動及時事的內容，如「還記得當天抗爭多難捱」及「仍未忘跟你約定心念沒有死」，並於帖文最後加上「#羅冠聰nathanlaw」的標籤。

林夕發文獲得不少網民讚賞，有網民稱讚他才華洋溢，又希望他能多多分享二次創作作品。但也有許多網民斥其隨意改歌詞，甚至有人質問他「原詞寫得幾好，邊個喺度亂改？唔知尊重下原作者嗎？」但隨即有網民解畫，表示這首歌的原詞本就是林夕所作。

事件也引發內地官媒《環球網》關注，撰文批評「亂港頭目」羅冠聰在社交平台宣稱自己「人在英國，心繫香港」，這一說法「還得到了香港作詞人林夕的回應」。

羅冠聰日前宣布與家人斷絕關係，從此不再來往。（資料圖片）

文章指，羅冠聰本月7日改編了《約定》，稱「還記得家中晚餐的臉龐，還留着告別如今的脈膊，就算我與你分離，不願捨棄，待那天微笑，我亦會一起」，帖子末尾帶上了「林夕」、「尊重作者」的話題。同日，林夕便在社交網與羅冠聰隔空「對唱」，再次更改《約定》歌詞。

文章又簡要介紹了林夕身份，稱他「是香港知名文字工作者，尤以填詞人及多媒體創作人身份為人熟悉，是香港樂壇創作作品最多的填詞人之一」，但話鋒一轉，引述本港網民評論怒轟林夕「以扭曲事實的心寫出的歌詞，點會好！」、「他為甚麼不寫暴徒的惡性，眼盲心更盲，他要歌頌暴力。」、「有才無品，典範。」、「暴徒廢材」。

（綜合報道）