林夕改個人作品《約定》歌詞贈羅冠聰　網民竟質疑：不尊重原作者

講起廣東歌，相信無人不識人稱夕爺的林夕，作為著名作家及作詞人，其多首作品都深入民心，由王菲主唱的《約定》更唱到街知巷聞。早前夕爺移居台灣，但他仍關心香港時事，凌晨在個人instagram發帖，改寫《約定》的歌詞，標籤給現時身在英國、剛被香港警方就《港區國安法》通緝的羅冠聰。不過有傻豬網民疑有眼不識泰山，竟留言批評夕爺亂改，更留言質問「唔知尊重下原作者嗎？」，極速被網民截圖取笑。

林夕於ig上載一張以毛筆寫下「約定」兩字的書法相片，並貼出改作的《約定》歌詞，標籤給現時身在英國被通緝的羅冠聰。（林夕ig）

林夕於ig上載一張以毛筆寫下「約定」兩字的書法相片，並貼出改作的《約定》歌詞，送給現時身在英國的羅冠聰。（林夕ig）

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林夕今日（7日）凌晨於ig上載一張以毛筆寫下「約定」兩字的書法相片，將原本由王菲主唱的《約定》一曲歌詞，改寫成帶有社會運動及時事的內容，如「還記得當天抗爭多難捱」及「仍未忘跟你約定心念沒有死」，夕爺於帖文最後加上「#羅冠聰nathanlaw」的標籤。

不少網民於帖文紛紛留言，大讚夕爺才華洋溢，又希望他能多多分享二次創作作品。不過有網民則有眼不識泰山，留言批評：「原詞寫得幾好，邊個喺度亂改？唔知尊重下原作者嗎？」

有網民有眼不識泰山，留言批評夕爺亂作，又質疑他「不尊重原作者」。（林夕ig）

該名網民的留言令一眾網民「黑人問號」，隨即解話兼取笑，「這就是原作者—林夕本人，可以尊重下嗎？」、「笑死，唔知頭唔知路」，但他似乎不太相信其他網民的解釋，之後再留言指：「本人？無可能！佢本人寫嘅歌詞冇咁爛㗎！」

有好心網民解話，但涉事網民似乎不太相信其他人的解釋。（林夕ig）

網民抵死留言：

其言論之後被截圖轉載至多個網上群組，不少人專程到帖文留言，表示「衝出嚟咪就係你呢啲人囉」、「我係專登嚟笑嘅」、「希望佢唔好del cm」。事實上，夕爺的ig在個人簡介中已寫上「林夕本尊」4個字，並附上facebook專頁連結，有網民笑言該留言或會成為繼「認錯杜德偉」事件後又一經典。

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