「一南一北」 對台軍事行動　解放軍意圖不止東沙島

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）8月初訪問台灣前後，大陸已在實際行動上做出軍事警吿，而如今「如約而至」的新一輪軍事動作可能讓台灣遭遇一種更大的軍事壓力。

近日解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

早在5月份日本共同社的一篇獨家報道曾經引述消息人士的說法稱，8月份解放軍將在靠近海南島的南海區域舉行一場「奪取台灣下轄東沙群島」為假想目標的大規模登陸演習。

當時共同社的報道稱，登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，「規模前所未有」。有台灣評論認為，東沙群島位於從解放軍海軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍尤其是2019年12月已經部署於海南的山東艦航母進入太平洋而言具有重要的戰略意義，同時攻佔東沙島也可以為籌劃南海防空識別區提供準備，「對解放軍而言，確實有控制東沙的必要」。

當時這一報道的真實性雖然引起外界的質疑，但是台灣軍方5月13日當天即緊急聲明「能確保東沙安全」。

台灣國防部指出，將在8月前，緊急派遣陸戰隊99旅部份單位士兵，「短暫駐守」東沙島，以因應突發危機。（陳宗逸／多維新聞）

如今，8月份即將月底，海南海事局8月21日突然發布消息稱，解放軍將於24日至29日在海南島東南部海域進行軍事訓練活動，而該水域正鄰近上述東沙島。

根據海南海事局表示，禁航時間由24日凌晨0時至29日凌晨，解放軍進行軍事訓練的范圍，禁止其他船隻駛入。但是對於至關重要的參訓部隊和科目，解放軍方面至今沒有透露。

與此同時，對於這場一連6日秘密軍事訓練任務，外界還認為與美國近期在南海的一系列軍事行動有關，事實上根據中國戰略智庫研究機構項目「南海戰略態勢感知計劃」，美軍偵查機已經連續數十天不斷對中國東南沿海進行抵近偵察。

美軍偵查機已經連續數十天不斷對中國東南沿海進行抵近偵察。圖為美軍EP-3E電子偵察機。（資料圖片）

觀察人士認為，在中美關係交惡的大背景下，美國在中國東南沿海的軍事行動既是一種挑釁，又是藉機挑起台灣問題和南海問題掣肘北京的鋪墊。早前，解放軍已經在進出太平洋的黃金水道巴士海峽方向與美軍展開了一場持久的「拉鋸戰」，而東沙島地處要衝，北京絕不會允許它成為美台聯手嵌入這一通道上的一枚「楔子」。

當然，從另一方面說，兩岸關係惡化，甚至「武統論」熱炒，大陸會不會藉此走出第一步，以武力遏制台灣的「拒統」意圖？的確有這種可能，不過近在珠江口「南澳」之外的小小東沙島應該也不會是一個戰略目標。

值得注意的是，從阿扎爾訪台前後，解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以封鎖台灣海峽之勢施壓台灣、震懾台獨。

+ 5 + 4 + 3

當時，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回答提問時說，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

可以看出，北京要邁出武統第一步的「硬件」條件當然並不存在什麼問題，甚至登陸作戰「經驗」積累也大幅提升，其目前的注意力不侷限於「心理戰」。

中國官方接連兩日發布海南島東南部和青島大連以東海域兩輪大規模軍事活動通吿。（微博@青島發布）

在海南島東南傳來消息之後，山東海事局官網消息，2020年8月22日12時至8月26日12時，在黃海青島至連雲港以東海域內將組織重大軍事活動，「為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域」。根據通吿，海軍91206部隊執行該任務，這可能是一次「支隊」規模。