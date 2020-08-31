山西飯店坍塌｜未經專業設計加蓋擴建五六次　事發前當地曾下雨

山西臨汾市襄汾縣陳莊村兩層樓高的聚仙飯店在29日（上周六）早上突發坍塌，導致多人被埋。救援工作於30日（周日）凌晨3時45分結束，共救出57人，其中29人遇難。 內媒報道指，涉事飯店在過去十多年間，曾經歷多次加蓋、擴建，期間未經專業設計。

聚仙飯店宴會廳坍塌情況（點圖放大）：

內媒《新京報》30日報道指，發生坍塌的區域為飯店宴會廳，原本是飯店主屋後的一處院子，後來上方搭蓋了屋頂，成為宴會廳。一名在現場製圖的襄汾縣消防人員表示，宴會廳長寬分別為13.6米、12.4米。

據附近村民介紹，聚仙飯店原本是村民自建房屋，主屋已經建了數十年，早先只有一層，靠近馬路，但馬路近些年由於修路在不斷加高，「原來的一層變成了地下，就加蓋了二層，後來又加了閣樓，還建了臥室和廚房，到現在的樣子一共擴建了五六次。」

陳莊村村主任姚先生證實，聚仙飯店於上世紀80年代開始修建，後來多次擴建，「當時沒有設計，就找了倆大工，自己家裏幹小工」。姚先生又指，此次發生坍塌的飯店宴會廳，從搭建到現在，至少已有十二三年時間。

聚仙飯店突發坍塌，事發現場一片頹垣敗瓦（點圖放大）：

參與現場救援的襄汾縣天龍救援隊隊長盧拾民解釋，宴會廳上方天花板是用預製板修建的，又加固了一層水泥，「時間長了之後容易發生塌陷」。

姚先生又指，事發前村子曾下雨，村裏排查了部分房屋的安全狀況，但因涉事飯店沒積水，便未排查。

河南梅溪律師事務所王勍文律師表示，如果調查認定該建築為違章搭建，則飯店所有者、管理者、租戶以及建設主管部門需承擔相應管理責任，並按照工程重大安全事故罪進行追責。此外，飯店所有者還需要承擔民事賠償責任，給與死者家屬死亡賠償金和相關賠償。

李老翁接受內媒採訪時不斷拍著膝蓋痛哭，十分自責，並一度跪下。（影片截圖）

壽宴主人翁自責下跪

此外，事發時李姓老翁的八十歲壽宴正在聚仙飯店舉辦。在坍塌發生時，李老翁在飯店外面，因此未有受傷。李老翁形容，78歲的老伴被埋後，搶救出來時滿臉是血，不幸遇難，此外他還有6個親戚遇難身亡。他又形容飯店已經辦了一二十年，每天都有很多人吃飯，沒想到會出事。

8月30日，當地官方公布了聚仙飯店坍塌事故中29名遇難人員的名單。其中，李老翁所在的安李村有24人遇難。李老翁接受內媒採訪時不斷拍著膝蓋痛哭，十分自責，並一度跪下。

壽宴主角痛失老伴和多個親戚（點圖放大）：

（綜合報道）