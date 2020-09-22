陸官方首次稱「海峽中線」不存在　專家：以實際舉動強化一中原則

近期，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。台灣媒體報導稱，有大量解放軍戰機飛越「海峽中線」，逼近台灣。在9月21日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌就此事明確表態：「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」 大陸軍事評論員宋忠平表示，這是中國官方首次明確表態，「海峽中線」的說法不存在。 他認為，這一表態是中國大陸用實際舉動向國際社會強化一中原則，同時，這一表態也是對解放軍軍事能力的自信。

澳門《新華澳報》曾報導稱，「海峽中線」是當年美軍太平洋司令部依據《台美共同防禦條約》，基於台海防衛作戰之需要，衡量台灣海峽甚為狹窄，作戰縱深不足，而在其主導下所推出的一條「假想界線」。由於當時對該線進行圖上作業的是美軍一位名為戴維斯的低級幕僚軍官，這條線又稱為「戴維斯線」。

這條「海峽中線」不受任何國際法認可，沒有法律約束力。但在台灣媒體的報導中，大陸軍機是否接近「海峽中線」，一直是反映兩岸關係的重要指標。

《環球時報》曾報導過，在冷戰期間，台灣空軍掌握台海制空權，台軍軍機不時飛越這條「中線」實施偵察任務。1999年7月，李登輝提出「兩國論」之後，解放軍軍機經常飛越「海峽中線」。

《環球時報》報導指出，解放軍軍機越過所謂「海峽中線」一般是有兩種情況發生：一是台灣當局在「台獨」上搞大動作，第二種是他國在干涉中國內政上有大的動作。

進入2020年以來，美台官方互動頻繁，2月初賴清德曾訪問華盛頓；8月初，美國衛生與公眾服務部部長阿扎爾率團訪問台灣；9月17日至19日，美國國務次卿克拉奇訪台，期間會見蔡英文等人，並參加了李登輝追思活動。

台灣總統蔡英文9月18日晚間於官邸宴請美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）。左起：克拉奇、蔡英文、台積電創辦人張忠謀。（台灣總統府）

與此相對應，大陸也有動作。

2月9日，東部戰區新聞發言人張春暉就海空兵力戰備巡航發表談話。他表示，這是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

8月13日，東部戰區發佈消息，近日解放軍多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。聲明強調，個別大國近來在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

9月18日，國防部新聞發言人任國強披露，當日開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。他強調，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

解放軍三次表態後，台灣媒體都報導稱，大陸軍機多次越過了「海峽中線」。

今年2月，大陸軍機飛躍「海峽中線」，台灣派戰機緊貼監控。（資料圖片）

雖然大陸一直不承認「海峽中線」的存在，但此前官方很少直接表態。

宋忠平分析稱，在美國和台灣當局不斷改變台灣海峽現狀的情況下，這一表態是中國大陸用實際舉動向國際社會強化一中原則，對今後台海局勢的走向會帶來重大積極影響；同時，這一表態也是對解放軍軍事能力的自信，「對於台軍的防空力量，我們戰術上是重視的，戰略上是藐視的。」宋忠平說。

他指出，解放軍軍機飛越所謂「海峽中線」這一行為對台灣當局和美國的威懾力都相當大，無論是台灣當局還是美國，他們劃設的任何所謂中間線也好，警戒線也罷，在解放軍看來都不具備任何法律效力。這也會讓台灣當局深刻認識到，一意孤行搞「台獨」沒有任何所謂的「中間線」。

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