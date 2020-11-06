廣電總局：堅決防止高價片酬，倡導零片酬參與公益性節目

國家廣電總局在周四（5日）印發通知文件，提出要推動新時代廣播電視播出機構做強做優，並再次提到要防止追星炒星、高價片酬等問題。

廣電總局再次

通知文件列出五大項基本原則，分別是堅持旗幟鮮明講政治、堅持以人民為中心、堅持新發展理念、堅持融合發展、堅持推進治理現代化。其中在「深化創新創優，提升產品內容競爭力、引導力」一項中，列明要建立健全把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的創作生產體制機制，「牢牢把握文藝創作生產播出的正確導向，加強引導，完善倡導講品位講格調講責任、抵制低俗庸俗媚俗的工作機制，堅決防止追星炒星、過度娛樂化、高價片酬、唯收聽收視率等不良傾向」，更稱要「嚴格控制演員、嘉賓片酬，倡導演員、嘉賓以社會責任心和使命感零片酬參與公益性節目」。

通知文件提出要倡導演員、嘉賓以社會責任心和使命感零片酬參與公益性節目。（微博）

事實上，今次已非第一次當局要限制「天價片酬」。在2017年，中國廣播電影電視社會組織聯合會電視製片委員會、中國廣播電影電視社會組織聯合會演員委員會、中國電視劇製作產業協會、中國網絡視聽節目服務協會就聯合發布《關於電視劇網絡劇制作成本配置比例的意見》，明確規定全部演員的片酬不得超過總製作費用的40%，主要演員的片酬不得超過總片酬的70%，是中國首次提出要限制片酬。中國電視劇制作產業協會和首都廣播電視節目制作業協會在今年4月17日亦再次聯合發布倡議書，倡導全行業厲行勤儉節約之風，建議把制作成本壓縮到合理範疇之內，具體而言電視劇、網絡劇制作成本應控制在毎集400萬元人民幣以內，攝製人員酬勞亦應同步降低30%。

另據《福布斯中文網》引述資料稱，自2010年至2014年期間，中國演員明星的片酬至少增加兩倍，在2016年部分人片酬甚至佔一部電視劇總製作成本的50%至80%，上漲近250%。相較同時期的外國，日韓等國的片酬只佔20%至30%，荷里活的片酬佔比也不過30%。

（綜合報道）