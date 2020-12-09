中國國防部回應美台軍售：解放軍有能力挫敗任何分裂圖謀

美國國防部國防安全合作局（DSCA）12月7日表示，國務院已批准對台灣出售總額2.8億美元的野戰資訊通訊系統（Field Information Communications System，FICS）。這次是特朗普政府執政以來，第11次對台售武。 中國國防部新聞發言人任國強8日（周二）回應稱，強烈敦促美方立即撤銷有關對台軍售項目，以免給台海和平穩定和中美兩國兩軍關係造成進一步損害。解放軍有信心有能力堅決挫敗任何分裂祖國的圖謀，堅定捍衛祖國主權、安全和領土完整。

任國強表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，嚴重危害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

任國強稱，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題事關中國核心利益，絕不允許任何外來干涉。美方任何以台制華的企圖都是徒勞的。中方強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷有關對台軍售項目，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免給台海和平穩定和中美兩國兩軍關係造成進一步損害。解放軍有信心有能力堅決挫敗任何分裂祖國的圖謀，堅定捍衛祖國主權、安全和領土完整。