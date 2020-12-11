新冠疫苗．懶人包｜香港同時採購國產及外國貨　科興輝瑞有咩唔同

特首林鄭月娥在周五（11日）下午的記者會上宣布政府在疫苗採購上取得突破性進展，將採購科興控股生物技術公司的國產疫苗CoronaVac，以及由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發生產的mRNA疫苗BNT162b2，後者在中國及港澳台地區是由上海的復星醫藥獲得授權獨家開發。 《香港01》將會為讀者簡單介紹上述兩款疫苗的原理、成效及最新情況。

科興產品為「滅活疫苗」

CoronaVac是的中文名稱為「克爾來福」，是一款「滅活疫苗」，即是由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導人體細胞產生免疫反應。滅活疫苗是傳統疫苗，至今用途廣泛並且非常成功，不少疫苗例如狂犬病疫苗都是滅活疫苗。

CoronaVac的樣本。（新華社）

根據科興生物在官方網站上的介紹，其在美國上市，公司總部設於北京，並在北京海淀、昌平、大興及遼寧大連擁有四個產業基地。科興生物的疫苗產品有腸道病毒71型滅活疫苗「益爾來福」、甲肝滅活疫苗（孩爾來福）等，甚至研製出已完成I期臨床的全球首支SARS病毒滅活疫苗。

CoronaVac現時正在印尼、土耳其、巴西等地進行Ⅲ期臨床試驗，或最早於本月獲得結果。一間準備在當地生產疫苗的印尼公司曾經表示，CoronaVac在早期試驗中顯示出高達97%的有效性，科興生物隨後澄清該數字應是血清抗體陽轉率。不過，科興生物曾公布初步試驗結果，指出通過間隔14天接種兩劑CoronaVac後，能夠在四星期內快速誘導免疫反應，適合在新冠肺炎大流行期間緊急使用。

CoronaVac的樣本。（新華社）

科興疫苗每劑200元人民幣

至於價格、副作用等其他方面，科興生物此前在浙江義烏、嘉興等地協助政府啟動新冠疫苗緊急使用，每劑200元人民幣，共接種兩劑。從疫苗接種知情同意書上的說明可見，不良反應分為常見不良反應、罕見不良反應和極罕見不良反應三種。

其中常見不良反應包括注射部位可能出現疼痛、觸痛、紅腫及瘙癢或出現一過性發熱反應；罕見不良反應包括接種部位嚴重紅腫、重度發熱反應；極罕見不良反應則包括局部無菌化化膿、過敏性皮疹、過敏性休克等。

圖輯｜浙江義烏啟動新冠疫苗緊急使用 不限戶籍先到先得接種者多需出國

值得一提是，CoronaVac最主要的優勢是其只需在一般雪櫃溫度（攝氏2至8度）下保存，對於可能沒有足夠的低溫儲存設備的地區而言較為方便。事實上，香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾經說過，不建議香港政府採購輝瑞疫苗，原因是運送及儲存條件太過苛刻。輝瑞疫苗必須儲存在極低溫（攝氏-70℃）環境，香港並沒有足夠的大型冷藏倉庫或及運輸冷凍設備符合條件。

輝瑞疫苗為mRNA疫苗

與CoronaVac截然不同，BNT162b2是一款mRNA疫苗，是輝瑞疫苗的BNT162疫苗的其中一種。按照中國疾控中心的介紹，mRNA疫苗原理是「教會」人體細胞如何製造出一種蛋白質，甚至僅是蛋白質片段。mRNA疫苗利用載有病毒遺傳碼的載體，進入人體細胞讓細胞自行製造病原體，從而觸發免疫反應。

輝瑞疫苗已在英國開始大規模接種計劃。（美聯社）

mRNA疫苗的最大好處是接種者同樣可以獲得保護，但是並不會有出現受病毒感染後發病的嚴重後果。mRNA疫苗是一款新型疫苗，目前尚未有大規模接種成功的先例，不過美國藥食品和藥物管理局（FDA）諮詢委員會近日已經表決通過決議，建議批准對輝瑞疫苗的緊急使用權。

此外，英國、加拿大已先後批准使用輝瑞疫苗，其中英國是全球首個批准使用輝瑞疫苗的國家，並於本周開始大規模接種計劃。

圖輯｜【新冠肺炎】英國12月8日起展開大規模疫苗接種

輝瑞疫苗在英測試出現過敏反應

輝瑞疫苗的試驗成效顯著，根據在上月公布的最終數據，疫苗的有效性橫跨各個年齡群組與種族群組，兼且沒有嚴重副作用，即使在65歲以上人士中，有效率亦超過94%。但要留意的是，英國有人在接種輝瑞疫苗後出現過敏反應，當局其後呼籲對任何曾對藥物或食物有過敏性休克的人不應接種。輝瑞方面有回應稱會與調查人員合作，並重申疫苗在測試時沒有出現嚴重的安全疑慮。

價格方面，雖然目前尚未清楚香港的情況，但輝瑞在11月時曾經表示，公司於7月份已與美國政府達成協議，將會以兩劑39美元的價格或每劑19.5美元的價格提供疫苗。