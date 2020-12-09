疫苗採購關係你我 公眾應有知情權

周二（8日），英國已開始新冠疫苗接種工作。而美國、加拿大、澳門等國家地區都將於月底前拿到新冠疫苗。有效的疫苗接種是徹底解決疫情，重啟經濟生活的唯一途徑，然而當不少國家地區疫苗接種已有確切日程，香港政府對於疫苗接種問題仍是含糊其辭，令人灰心。

根據政府說法，香港疫苗採取「雙管齊下」策略，35%香港人口數量的疫苗將通過「COAVX」全球新冠疫苗計劃獲得，餘下65%香港人口數量的疫苗計劃通過採購獲得，而這也正是不同國家地區在採購策略和眼光上的較量場地。

從結果看，港府目前在疫苗採購上顯然落於人後。「COVAX」是世界衛生組織牽頭促進健康公平的保障性計劃，因此「COVAX」給的疫苗提供排期不會太靠前。至於參與自由競購的另外65%的疫苗，港府似乎也未在領先跑出的輝瑞與莫德納疫苗供應搶到一席之位，因為不少國家地區與這兩家疫苗簽訂的訂單已佔去它們2021年底前產量的近七成，香港很難再從這兩家公司搶購到供港人注射的疫苗。當然，也有專家指出由於這兩家疫苗在運輸上對於溫度要求較高，未必適合香港接種，但香港在此次搶購中的失利仍值得反思。

圖為12月8日，90歲老婦基娜（左）在英格蘭城市考文垂的地區醫院裏接受護士（右）為她注射輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗，成為全球首名接種的普通民眾。（AP）

歐盟、加拿大與美國當局都有備無患地採取「大包圍」方式與多家廠商簽訂協議，相反手握豐富財政盈餘的港府似乎卻不理解只有疫苗才是唯一徹底解決疫情、重啟經濟的方法。其實單靠反反覆覆收緊社交距離、強制檢測此種暫緩之策，長遠來說恐怕會更耗費社會資源，因此疫苗搶購應是防疫工作重中之重，有能力時不應過於保守，否則只會落於人後。

不幸的是，港府對於疫苗採購工作一直著墨不多，欠缺清晰交代。早在今年7月，在美國交代已就廠房、原材料與生產器材進行採購時，陳肇始只用「檢視」二字輕輕帶過疫苗採購進程。正在檢視哪幾家？有何利弊與打算？公眾皆不得而知。截至11月，英國、歐盟、美國、加拿大等國家已經確切給出與某些疫苗廠家的訂購協議時，港府竟只給出預留84.4億用於疫苗採購的模糊信息。直至今天，不少國家已經開始接種，又或已有疫苗到貨確切日期，香港政府只稱「已與不同疫苗製造商簽訂保密協議，因此未能提供有關資料」。

圖為輝瑞提供的相片，顯示美國密歇根州疫苗生產設施的疫苗製作過程。（路透社）

即使受限保密協議不能透露過多具體內容，但有關採購進度和策略的重大問題，港府仍應讓公眾有知情權，譬如目前所謂「協議」是停留在表達採購意向還是已經完成訂購協議，疫苗可能在何時交貨，又或者港府是否有其他意向的疫苗公司等。對於與公眾利益、市民健康休戚相關的疫苗採購，港府若不主動公開一些基本的進度和信息，不僅會讓港府採購的過程欠缺公眾的監督，更會影響社會對防疫抗疫的信心，甚至激起社會的困惑與謠傳，比如坊間便有傳言認為，政府對一切採購諱莫如深，是否是為注射國產疫苗鋪路等等。疫苗採購事關每個市民，公眾理應有基本的知情權。

香港在第一輪疫苗採購可能已經落於人後，港府日後必須改變策略，同時將相關進度和策略盡可能公開，既給社會一顆定心丸，也能起到鞭策自身的作用。當其他國家已經開始注射疫苗甚至重啟經濟時，當局若還奢望依賴收緊社交距離一類短期措施緩慢防疫，到後疫情時代必然會被狠狠拋下。