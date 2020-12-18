中國「翔龍」無人機服役　可配備「航母殺手」東風-21D導彈

中國翔龍高空長航時大型無人機已正式服役，它不僅可以加強軍方對海上目標的跟蹤監視，還可以為東風-21D等遠程反艦彈道導彈提供高效的引導。

綜合12月18日消息，網傳照片顯示，翔龍無人機已被噴上中國空軍的深灰色塗裝，其機身尾部也出現了軍徽圖案，這說明翔龍無人機已正式服役。

有推測指，翔龍無人機軍方代號為無偵-7，長約14.33米，翼展24.86米，設備載荷650公斤，正常起飛重量7.5噸，配備一台渦扇-13（WS-13）發動機，最大速度達每小時750公里，作戰半徑2,500公里，可在18,000米至20,000米高空持續飛行10小時，展開持續偵察與監視。該機也是中國目前露面的現役無人機中，首款噴氣式無人機。

同時，其對跑道的要求並不高。從中國軍工企業此前公布的消息來看，翔龍無人機起飛僅需350米長跑道，如果是降落則需要500米跑道，遠低於絕大多數作戰飛機。

另有消息指，雖然翔龍無人機不是一種純粹的隱身無人機，但它在總體設計上仍具有明顯的隱身設計，如機身側面的稜線、揹負式進氣口、三角形尾噴管等。

此次曝光的翔龍無人機與此前縮比模型和原型機相比又有了大幅改進，原先的單垂尾被改為兩片尺寸較小的V尾，尾噴管下方也增加了雙外傾腹鰭，聯翼之間的帆片結構被縮短為一個整流錐，相信也是出於隱身進行的改進。另外，翔龍無人機機身上的衛星通訊天線鼓包和側視相控陣雷達也清晰可見。

而翔龍無人機用途類似美軍RQ-4全球鷹無人機，只是尺寸要小一些。該機除可執行高空偵察、監視和情報蒐集任務，加強對海岸線2,000公里範圍內目標的監視與跟蹤以外，還可為東風-21D（DF-21D）等遠程反艦系統提供目標數據，為其進行更實時、更高效的引導。

東風-21D是中國研發成熟的反艦道導彈，有「航母殺手」之稱，被指專門針對美國的航空母艦。

此外，翔龍無人機裝備了先進的戰場通訊及電子干擾設備，可以作為高空通信轉階級使用，也可以飛到對手艦隊附近開啟電子干擾設備。