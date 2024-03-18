經濟高峰論壇｜科技園莫偉軒指大灣區合作打通人流、物流、資訊流

《香港01》今日（18日）舉辦經濟高峰論壇2023，主題為「百年大變局中的香港經濟」，在第三節主題為「讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方」的討論環節中，香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒表示，香港不是單一科學，要把科技創新推動日常生活、經濟發展、新產業，務求做到科技帶動創新，推動新產業後，同時也要把傳統產業進行創新。



他又指出，香港有實力搞科創。因本港擁有優秀教育機構、16所國家重點實驗室、6點國家工程研究院，本地政府更投資5間本地科研機構。縱使有這麼多科研機構，問題是如何把這些科研實力轉化為經濟效益。過去數年推動過程已見到市場不遺餘力發展，2018年本港有2,500間初創企業（Start-up），截至去年已經升至4,000間。但相對深圳河北面，內地有多達2萬間初創企業，仍需要追趕。

他又認為，如果未來只是停留在研究階段，對整體經濟未必有大幫助，因此需要把科技研究效成果投放在各產業上。如把科研能力投放在製造業上，本港3個工業村已重新定位為創新園概念，由傳統工業轉型，目前已有小批量生產。若要進行大規模生產，便需要倚賴大灣區。

談及珠三角、香港與深圳合作時，他認為將發揮帶頭作用，如內地東莞及佛山有很強的製造能力，若深圳與香港合作，成功打通人流、物流、訊息流等，對生物科技、醫藥行業都會有重要幫助，屆時將成為帶動經濟發展的火車頭。