經濟高峰論壇｜胡一帆︰「廢墟論」危言聳聽　惟港視野要更國際化

港股近年表現偏軟，IPO市場集資額大挫，引來香港是否成為國際金融中心廢墟的廣泛討論。瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為，有關言論屬危言聳聽，但也敲起警鐘。

她出席《香港01》今日（18日）舉辦的「經濟高峰論壇2023」時直言，對香港十分樂觀，因香港仍然是中西橋樑，中國好香港好，而内地正在進行經濟改革，所以中國經濟轉好時，香港也會好，且仍有很多機會。

胡一帆指，本港金融市場仍大有作為，除了股票市場外，可擴大債券市場。﹙資料圖片﹚

可擴大債市 大宗商品市場等大有可為

胡一帆指，香港不僅要面向内地，也要有更國際化的視野，政策要更加積極有為，向新加坡學習。她以身邊不少朋友的企業為例，想在香港「落地」，但找了議員及官員等，也没有辦法落地，情況跟新加坡很不一樣，當地政府招商引資十分積極。「中國有五年計劃，香港至少也要有三年計劃、四年計劃，給市場信心，告訴市場怎樣落實。」

她相信，本港金融市場仍大有作為，除了股票市場外，可擴大債券市場，包括貨幣的種類，以至深化人民幣貨幣市場。此外，本港發展大宗商品市場中心、石油人民幣中心、碳交易中心，以至推進財富管理中心，都大有可為，有獨特優勢。

她提到，香港要做好金融產品定價權，因現時評級機構都是外資，但未必適合為内地企業評級。

胡一帆指，綠色轉型，不僅是口號，已變巨大的生產力。﹙鄭子峰攝﹚

綠色轉型已變巨大生產力

講及中國經濟，胡一帆也表示樂觀，相對以前鋼筋水泥，現時有不少增長的「新馬車」。一方面，中產現有四億人口，且還會增加，旅遊、娛樂、醫療等，以至銀髮、國潮、教育等有大量商機。

另外，綠色轉型，不僅是口號，已變巨大的生產力，例如電動車，内地去年已是最大出口國。

再者，中國科技轉型及升值，例如AI發展，美國走前，但AI與制造業的結合，則中國走前，可推動全球生產力。