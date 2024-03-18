經濟高峰論壇｜海聞指內地經濟要實現高質量增長　重點為壯大民企

《香港01》今日（18日）舉辦經濟高峰論壇2023，主題為「百年大變局中的香港經濟」，在第三項主題為「讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方」的討論環節中，北京大學校務委員會副主任（原副校長）﹑北京大學匯豐商學院創院院長海聞指出內地經濟發展目前的矛盾，在於人民在追求高質量生活時，與供給側發生矛盾，又指出要實現高質量發展，繫於民營企業能否壯大。



他從三方面講及目前內地經濟情況，第一是進入新階段，第二是新階段下的經濟矛盾，第三是如何克服有關矛盾以實現高質量增長。

自1978年改革開放至今，內地經濟有3個主要變化，第一個變化是已由貧窮落後已到中等收入階段，經濟動力及結構發生了大變化。第二個變化是物資短缺到過剩。以往企業經營是相當容易，產品生產後可輕易獲得理想銷量，可是現在消費者追求的物質已不同。內地已由短缺的情況轉變為過剩。第三個變化是由生產主導，現在則是由需求主導。

海聞指出內地經濟已進入中等收入階段。（廖雁雄攝）

談及矛盾時，海聞指出是人民對生活質量的追求，與供給方面產生矛盾。為何不能滿足，原因還是在供求方面。要滿足人民的要求首先要有高質量產品及服務，所以要進行供給側改革。要進行供給側改革需要科技的研發及創新，以及產業結構上調整，如環保及教育等層面。同時亦需視勞動力是否跟得上。

他進一步指出要實現高質量發展，這取決於能否壯大民營企業，因投資能否滿足人民的需求，民營企業是較能做到。因為在競爭壓力及對利潤的渴求，促使民營企業關注是否有足夠創新，以及產品能否滿足客戶需求。另一方面則在於如何深化市場經濟改革，如知識產權的保護及產業結構的改革，並且要進行國際合作，畢竟並無一個國家可以生產出足夠滿足所有消費者的產品。同時在研發及人才方面的投入，以提供高質量的人才。