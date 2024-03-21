23條｜張國鈞出席聯合國人權理事會　斥一些國家持雙重標準及歪理

律政司副司長張國鈞3月20日以中國代表團成員身份，在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會第55屆會議，他發言時指立法會剛通過《基本法》第23條，是履行香港早就該履行就維護國家安全自行立法的憲制責任。



張國鈞指出，包括中國在內所有主權國家，都擁有制定法律以維護國家安全的固有權利。許多國家都根據自身面對的國家安全風險和需要，制定一系列國家安全法律。美國至少有21部相關法例、英國至少14部，加拿大至少9部，而新加坡至少有6部。

他表示，《基本法》第23條在當今日益複雜的地緣政治中，能更好地保護國家免受對國家安全的真實威脅。這項法例完全符合國際法和國際慣例的原則。一些國家和組織就此作出的評論，完全無視了基本法理和事實，只不過是反映了雙重標準和歪理。

張國鈞又稱，該法例明確訂明受基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，都依法受到保護。新法例也嚴格遵循法治原則，法律明確和清晰。

他指出，任何抹黑或破壞23條立法的企圖，充其量是基於錯誤的理解。特區政府深信此法例將為香港帶來穩定和繁榮的前景，且一如既往地，依法享有的權利和自由亦得到充分保障。