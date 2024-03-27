政府撤辣樓市現掟貨潮　瑞銀料今年樓價跌5%　難復以往高增長

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，政府撤辣有助樓市交投，但由於累積庫存及新樓盤供應仍然充裕，有發展商也會打折散貨。毛利率雖然少了，但以量補償，預料一手樓市場表現較二手樓市佳。



樓價需待至下半年或年尾才有望企穩

她預計今年香港整體樓價仍將錄得5%下跌，至第三季或年尾因美國聯儲局減息等因素，才會有望企穩。由於樓市供應仍充裕，庫存也需時消化，未來樓價走勢或與經濟同步，料暫難以恢復以往高速增長。

息口方面，她預計，美國聯儲局會減息3次共75點子，港息包括拆息及最優惠利率（P）方面，料不會跟足美息，當中P 或僅有1至2次調整。

將中國股市評級下調至中性

中港股市方面，李智穎表示，已將中國市場評級下調至中性，主要由於兩會未見有大規模放寬措施，而企業盈利表現參差，暫未見有較大催化劑，料難以跑贏亞洲其他股市。不過，投資者仍可留意高息股包括銀行、電訊及公用股板塊。

而港股有望受惠於美國減息，於此同時，樓市減辣帶動交投，為地產及銀行股帶來支持，投資者也可留意房託股。樓市交投增也有利按揭業務，故也可留意個別高派息的銀行股。