樓價指數連跌十個月、創20年半最長跌浪　利嘉閣料全年樓價升逾5%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數持續下跌，自去年5月至今已連跌10個月，累積跌幅達14.6%，為2003年8月沙士後，二十年半以來的最長跌浪；《財政預算案》全面撤辣，料最快踏入第二季開始才可止跌企穩。



差估署今日公布的最新數據顯示，2024年2月份私人住宅售價指數報302.5點，較1月的307.7點再跌1.69%，連跌10個月，創下2016年10月以來的89個月（即近7年半）新低。今年首兩個月累計，樓價已跌了2.89%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌24.01%。

陳海潮指出，今年2月樓價跌幅擴大，主因反映1月下旬整體市況仍然不濟，加上當時港股跌破萬五點大關，而2月上旬則因臨近新春而進一步轉淡，業主沽樓造價更為受壓。展望3月份形勢，因應2月下旬仍為春節後淡市，加上觀望《財政預算案》措施，樓市依然受壓；惟2月底公布全面撤辣後，交投即應聲彈起，市場氣氛明顯回暖，冀3月份樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌0.5%至1%左右，總結整個第一季，樓價料累跌3.37%至3.85%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。（資料圖片）

利嘉閣料全年樓價升5至8%

《財政預算案》全面撤辣扭轉了市場形勢，陳海潮指出，目前樓市以量轉旺行先，樓價料最快在4月份才能反映轉穩持平之勢，若市況持續理想，冀能在5月及6月份開始回升；暫時仍然維持全年樓價看升5%至8%的預測。

租金走勢方面，差估署2月份租金指數持續回落，按月再微跌0.11%，報185.3點，在淡季之中算是十分「硬淨」，相信與專才持續入市租樓有關；相信在淡季過後，新一批抵港專才租賃需求持續，今年租務市場可續看好，次季開始能與樓價再次並駕齊驅。