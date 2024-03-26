美聯黃建業：撤辣令樓價攀升屬杞人憂天　内地買家佔比或升至30%

「財政預算案」全面撤辣，樓市交投反彈，美聯數據指新盤成交量較撤辣前激增逾18倍，而二手成交則上升2.45倍。美聯集團主席黃建業指撤辣是樓市轉捩點，有穩定民心的作用，亦推動交投維持活躍。但樓價方面，由於有經濟、供應、息口等因素壓頂，相信暫時難以大幅反彈。若美國下半年開始減息，全年樓價可望有約5%的升幅。



撤辣後，一二手成交量皆大幅反彈。一手方面，根據美聯物業研究中心綜合資料及市場消息，撤辣後27日（即2月28日至3月25日），全港新盤成交量超過3,700宗，較撤辣前27日（即2月1日至2月27日）激增逾18倍。二手方面，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於撤辣後四星期共錄得490宗成交，亦較撤辣前四星期高出2.45倍。

撤辣後内地買家比率或升至30%水平

另外，撤辣亦加速内地客及專才入市。根美聯物業研究中心綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，2023年第四季內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港樓市的住宅註冊量比率錄約17.1%，較2023年第三季約12.8%增加4.3個百分點，並創紀錄新高。相信「全撤辣」後已知的個人買家中內地買家比率有機會進一步升至近25%至30%水平。

（梁鵬威攝）

樓市「朝陽初昇」 預計一二手交投創新高

美聯集團主席黃建業認為，現時樓市屬「朝陽初昇」，升市只是剛剛開始。第一階段的購買力才剛釋放，已令成交急升。目前入市者主要是來自用家、長線投資者等，成交集中於中小型單位。隨著撤辣效應發酵，樓市復甦第二階段將是換樓鏈加速啟動，換樓客於賣出細單位後，將購入大單位改善居住環境；最後是豪宅客入市將帶動中大型單位、豪宅，甚至超豪宅的交投。

在購買力有秩序地湧現之下，相信今年住宅物業交投將顯著回升，一手成交將達至1.8萬宗水平，創五年新高，二手成交則錄得5萬宗，亦創三年新高。

四大因素壓頂、短炒絕跡 樓價難大幅反彈

不過黃建業強調，樓市與經濟一脈相承，暫時樓價因為有息口、中美關係、經濟及供應四大因素壓頂，未有大升空間。另外由於現時房屋供應已經恢復穩定，更重要的是「短炒」幾乎絕跡，降低樓市過熱的可能。以往的「摸貨」直接炒高樓價，惟現時「摸貨」成本高昂，炒家「無肉食」難進場，故「撤辣」令樓價攀升屬「杞人憂天」，相信短期樓價難大幅反彈。

新盤低價搶客 連續7季現「負溢價」

黃建業補充，若與過去10年平均每年一手成交量約1.5萬宗相比，即目前現樓貨尾數量需時1年甚至2年才可完全消化，他建議政府密切檢定未來住宅供應量。而目前發展商仍有出貨壓力，若要加快去貨，相信須持續以低價搶客。今年首季至今新盤持續出現「負溢價」，即新盤開價低於同區二手價的情況，即使收窄至-5.2%，惟仍創紀錄第三大的水平，並連續7季出現「負溢價」。