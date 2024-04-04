企業業績公佈日期　亦為投資前需考慮因素｜許繹彬

港股隨著首季完結仍是未能擺脫下跌的宿命後，次季在復活節假後正式展開序幕。港股在次季開局，總算有一個好開始，在首個交易日，再次向17000點水平試探，結果確實成功，曾高見17007點，可惜又再次是試一試便回落的情況。慶幸成交在次季的首個交易日近1,500億元，是近三周以來最高的一個交易日。

港股能在復活節後有復活的感覺，相信又是受惠國內Ａ股做好的緣故，而能帶動A股做好的原因，相信一定是中國製造業採購經理指數（PMI）數據亮麗所致。而市場普遍認為，內地連番救市措施可謂初見成效，投資者因而對內地經濟復甦信心加強，從而令恒指因而受惠。但一向好事多磨的港股，暫仍是難見有順風順水的感覺，短期升穿萬七點關後投資者可能仍要再坐一會。港股偏軟的原因，相信是因為美國10年期債息又一度觸及4.4厘，令市場而再度憂慮美國在6月減息的預期速度可能放慢；加上油價創近5月新高，增加通脹壓力，隨即令道指再度從40000點邊緣回落至39000點的水平。而一直與美股同上同落的日經指數，亦時同樣地從40000點回落至39000點水平。

而港股昨日在國內Ａ股沒有好消息刺激而缺乏方向下，稍作回調。與其唇齒相依的港股當然亦難獨善其身，再度跌穿16800點，究竟港股在短期會否能打破「唔怕一萬最怕萬七」的命運，相信仍要看A股的走向及成交是否有所配合。

隨著國內在去年第四季持續使出不同的招數來振興經濟外，資本市場尤以股票市場，相信亦是國內希望能夠振興的重要一環。而從近期披露2023年多隻交易所買賣基金（ETF）的年報中，亦證實中央匯金去年出手買入大量ETF。以華夏滬深300ETF為例，截至去年底，中央匯金持有份額為28.93億份。根據該基金中期報告，截至去年6月底的上半年，中央匯金持有份額為17.91億份，而到下半年，中央滙金再庿增持華夏滬深300ETF逾10億份。而另一隻嘉實滬深300ETF截至去年6月底，中央匯金持有為8,330.11萬份，截至去年底，則增加至26.82億份，由此可見，中央以身體力行的方式，證明出手救股市或穏定股市的決心，從而令外資重臨A股市場，從數據可見，外資開始酌量垂涎A股，亦是有跡可尋的事實。

談回港股，自身欠缺基本因素，走勢現只能依靠Ａ股的變化，已是鐵一般事實外；近期亦有一個值得留意的現象，就是公佈業績後若未如理想，就會跌超過15至25%，如北控（0392）及粵海（0270）就是活生生的例子；更甚的情況，會在季結後的業績高峰期出現，有70間上市公司能未能趕在「死線」前公布2023年度業績而停牌，數量遠超疫情期間並創近年新高，當中亦包括曾為藍籌股的碧桂園（2007）。連同50多間長期停牌公司，現時超過百間港股停牌。有報導指出停牌公司數量的增加，反映經濟環境基本面轉差，若今年內整體經濟未能改善，預期「停牌潮」仍會持續。從以上例子來看，投資者在投資股票前，除要了解其公司的基本因素外，業績期所公佈的業績好壞亦是在投資前需要考慮的其中一因素，建議投資前，要多加留意該股票的公佈業績日期。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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