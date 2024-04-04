阿里主席蔡崇信指經反思知道公司落後了　內地消費市道受樓市影響

挪威主權財富基金日前發布基金首席投資官Nicolai Tangen與阿里（9988）聯合創辦人﹑董事局主席蔡崇信的專訪視頻。在訪問中蔡崇信談及面臨多重競爭，承應過去數年公司內部審視及反思時，知道「阿里落後了」，因為忘記真正客戶是誰，亦無給予客戶最佳體驗。



蔡崇信指出「某種程度上的我們砸了自己的腳」，並無真正關注給予用戶創造價值，因此作為重組一環公司由吳泳銘出任首席執行官，由吳崇信自己出任董事長；又表示吳泳銘非常以用戶為中心﹑專注產品﹑界面及用戶體驗，對阿里而言均是最重要。

蔡崇信又指出過去3年阿里士氣一直不好，包括經歷了疫情﹑然後經濟開始復蘇，競爭是另一個問題，還有就是監管審查。他又指出阿里支付了巨額罰款。縱使一切已過去，可是所有事情結合在一起「對士氣就是毀滅性打擊」。

他又指出最重要是員工尋找在一個方向。若能清楚地傳達出這個方向是什麼，那麼士氣就可以恢復。

阿里巴巴：A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.（Reuters）

內地居民消費受樓價下跌影響

蔡崇信又指出目前內地消費者是受到樓市低迷，導致節儉效應，及今天年輕人仍擔心能否就業，影響了信心及消費意願。目前內地樓價下跌約30%，不少中國人的資產與樓市綑綁在一起。當樓價下跌時便不覺得自己富有，所以想要儲錢及減少消費。年輕人尋求工作方面，在過去數季阿里亦停止招聘。他認為企業﹑特別是私營企業，獲得投資及僱員的激勵﹑信號及信心及很重要。當人們對未來﹑工作能力不感到確定時，消費傾向亦會受影響，不過消費力仍存在，內地居民儲蓄率亦相當高，家庭現金仍非常充裕。

他亦指出現時內地監管架構更加清晰，公司知道界限是什麼，以及及知道如何保持在限界之內而不越界，直言這種清晰度對企業非常有益。