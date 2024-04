阿里主席蔡崇信指經反思知道公司落後了　內地消費市道受樓市影響

挪威主權財富基金日前發布基金首席投資官Nicolai Tangen與阿里(9988)聯合創辦人﹑董事局主席蔡崇信的專訪視頻。在訪問中蔡崇信談及面臨多重競爭,承應過去數年公司內部審視及反思時,知道「阿里落後了」,因為忘記真正客戶是誰,亦無給予客戶最佳體驗。



蔡崇信指出「某種程度上的我們砸了自己的腳」,並無真正關注給予用戶創造價值,因此作為重組一環公司由吳泳銘出任首席執行官,由吳崇信自己出任董事長;又表示吳泳銘非常以用戶為中心﹑專注產品﹑界面及用戶體驗,對阿里而言均是最重要。

蔡崇信又指出過去3年阿里士氣一直不好,包括經歷了疫情﹑然後經濟開始復蘇,競爭是另一個問題,還有就是監管審查。他又指出阿里支付了巨額罰款。縱使一切已過去,可是所有事情結合在一起「對士氣就是毀滅性打擊」。

他又指出最重要是員工尋找在一個方向。若能清楚地傳達出這個方向是什麼,那麼士氣就可以恢復。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)