阿里撤回菜鳥IPO　指首要目標是決勝電商　物流持股屬戰略性投資

阿里巴巴（9988）今日（26日）公告，撤回子公司菜鳥智慧物流網絡的港股IPO申請，同時計劃向菜鳥的少數股東（包括員工）發出要約，以每股0.62美元的價格回購所有菜鳥已發行股份，總對價最高可達37.5億美元，折合約292億港元。阿里主席蔡崇信及首席財務官徐宏參與電話會議。



依照最新對價計算，菜鳥最新估值約103億美元，折合約803.4億港元，蔡崇信指出撤出IPO有戰略及程序的兩大考量因素，稱「阿里的首要目標是在電商領域獲勝」，因此需排除IPO所帶來的分心。



而提及阿里近期加速出售非核心資產，密集沽貨，管理層就表示，有關快遞公司的持股是戰略性的，目前沒有做出改變的任何計劃，因此還將出售其他非核心資產，但是與快遞有關的不在考慮範圍。



阿里電話會指，當下不可因IPO而分心業務。（資料圖片）

兩大考量撤回IPO 菜鳥最新估值803億元

蔡崇信指出，撤出IPO計劃有兩大考量：其一，在戰略層面，菜鳥對阿里電商業務提供獨特價值物流服務，評估後為提供最具競爭力的消費者體驗，必須實現菜鳥運營與集團電商的深度融合，阿里的首要目標是在電商領域獲勝，因此必須恢復市場份額，推動業務增長。

其二，在IPO進程方面，招股書財務資料恰於今日過期，必須在今日決定後續動作，考慮到菜鳥戰略決策，以及機具挑戰的IPO市場環境，當前可預見IPO可實現的任何估值，都無法反應菜鳥的戰略價值。公司還強調稱，決定撤回完全是內部決定，監管因素沒有發揮任何作用。

依照最新對價計算，菜鳥最新估值約103億美元，折合約803.4億港元；而此前菜鳥提交招股書之時，曾提及2020年完成上市前第3輪融資，投資者每股成本7.4532元人幣，以此推算，當時菜鳥估值曾有1242億港元。

蔡崇信指出，阿里的首要目標是在電商領域獲勝。（資料圖片）

為少數投資者提供流動性機會

阿里指出，此次向菜鳥的少數股東（包括員工）發出要約，回購所有菜鳥已發行股份，也是為從菜鳥創立之時即加入，從8至10年前即投資的少數投資者，提供流動性的機會。菜鳥股東可以選擇接受要約，並將其股份出售給阿里巴巴換取現金對價，或者繼續持有菜鳥股份。

菜鳥需長期耐心投資 阿里全力支持

阿里再次重申，核心業務是電商與雲計算，而近期菜鳥與國際電商AIDC業務攜手合作，公司指電商和物流需作為一個整體的損益單位，從而控制成本結構，優化物流體驗，提升競爭力。

公司希望菜鳥加大加快搭建全球物流網路，希望在未來有能力，可以在72小時內，把包裹從任何地方送到任何地方。而這些電商領域的部署，需要長期耐心的投資，IPO反而會使其分心，阿里會憑藉強大的資產負債表及現金流，全力支持菜鳥發展。

阿里指，電商和物流需需作為一個整體的損益單位。（資料圖片）

物流持股屬戰略性投資 不考慮出售

提及阿里最近密密沽出持有的非核心資產，公司指關於減持bilibili（9626）等進展順利，但是有關快遞公司的持股是戰略性的，目前沒有做出改變的任何計劃，因此還將出售其他非核心資產，但是與快遞有關的不在考慮範圍。依據《香港01》年初時統計，阿里目前在港股及美股所持有的物流類股份就有中通（2057）、順豐同城（9699）、百世（美：BEST）等。

就股票回購的增值效應，阿里表示4月初即會公佈報告，5月業績電話會會公佈2024財年 全年業績及股息分派等詳細細節。阿里美股（美：BABA）今日高開後，現微跌0.3%報71.3美元。