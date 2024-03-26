阿里擱置分拆改回購菜鳥股份　料涉資最多292.5億

阿里（9988）擱置分拆菜鳥上市計劃，同時宣布以每股0.62美元作價，向菜鳥少數股東及員工，購回該物流公司的股份，收購涉及金額最高可達37.5億美元（約292.5億元）。



阿里指出為更好地加強與阿里電商業務協同，以及繼續支持菜鳥擴大全球物流網絡投入，決定撤回菜鳥上市申請，並計劃要約收購菜鳥智慧物流網絡有限公司（「菜鳥」）少數股東的股權和員工已歸屬的股權。

公司指出此舉突顯了阿里巴巴加強其電商核心業務和物流協同的聚焦，進一步推動電商業務增長，以及對未來物流戰略投入的信心。菜鳥是阿里核心業務的組成部分，是電商發展的重要基礎設施。

阿里巴巴董事會主席蔡崇信表示：「考慮到菜鳥對阿里巴巴的戰略重要性，以及我們在構建全球物流網絡方面看到的重大長期機遇，我們認為現在是阿里巴巴加大投入菜鳥的合適時機。」

菜鳥

去年9月26日宣布分拆計劃

目前阿里持有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權益（包括菜鳥員工持股計劃下的已歸屬股份權益），斥資高達37.5億美元，用於要約收購菜鳥少數股東的股權和員工已歸屬的股權。這一收購力度展示阿里看好菜鳥的信心和持續投入的決心。菜鳥少數股東和員工可以選擇出售或繼續持有菜鳥股權。

阿里於去年9月26日發出公告，指出計劃分拆旗下物流業務菜鳥上市。阿里指出已就擬議分拆「菜鳥智慧物流網絡有限公司」於主板上市計劃向香港聯交所提交，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

阿里指出擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。分拆完成後菜鳥仍由阿里持有50%以上的股份，並仍為阿里的子公司。