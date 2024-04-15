祈耀年訪問｜滙豐明年完成出售阿根廷業務　將維持國際銀行策略

滙豐（0005）再度剝離非核心業務，繼早期完成出售加拿大業務後，日前公佈出售阿根廷業務。行政總裁祈耀年表示，預計該項出售將於明年之內完成，相較加拿大業務出售，此次出售將不會派發特別股息。



祈耀年表示，預計阿根廷業務出售將於明年之內完成，相較加拿大業務出售，此次將不會派發特別股息。（資料圖片）

與加拿大業務同屬重大剝離

祈耀年表示，該業務多年來由於外匯波動對盈利造成影響，其與加拿大業務均屬於重大剝離，其後的剝離預計將為規模較小的市場，或者是一個市場中的部分業務，目前沒有確切數字，但會繼續審視。

滙豐早前宣布以5.5億美元（約43.07億元）出售阿根廷業務予該國金融機構GRUPO FINANCIERO GALICIA，並預料會在今年首季確認除稅前出售虧損10億美元。該行完成加拿大業務出售，預計將派發特別息21美仙。

曾剝離亞洲業務

小股東在上周股東非正式會議場外表示，關注近來內地經濟仍待明朗化，希望滙豐繼續維持全球性業務，不用特別偏向某一市場或地區例如亞洲。祈耀年表示，滙豐仍保持所有作為國際銀行的重要市場，這些市場屬於環球貿易中的重要部分。至於那些已出售業務，都並非全球企業銀行核心部分。

祈耀年指出，事實上，除了部分西方業務，滙豐也有剝離亞洲業務，例如推出新西蘭零售銀行業務，但仍然保留當地企業銀行業務。他指出，90至95%的國際貿易、GDP 及資本流動發生在50個國家，滙豐在這些國家都有業務經營。