祈耀年訪問｜同步推進中港、星及印度財富管理業務　看好中東市場

滙豐（0005）旗下匯豐中國擬收購花旗中國的內地個人財富管理業務，市場預計滙豐有意大力發展中國財富管理業務。滙豐行政總裁祈耀年則表示，會同時發展中國內地、香港、印度及新加坡四地的財富管理業務，當中發展新加坡業務以捕抓東盟機遇，發展印度市場則是看好其長期財富創造。



祈耀年則表示，會同時發展中國內地、香港、印度及新加坡四地的財富管理業務。(REUTERS)

花旗中國交易料短期內完成

至於中國內地市場，祈耀年認為存在巨大機遇，故此仍會繼續投資當地業務，而沒有受周期性因素影響。內地在經歷城市化進程後產生了中產階級，其尋求投資機會，希望購買保障性產品例如保險。至於滙豐中國與花旗中國的收購交易，預計將於短期內完成該交易。

人手增聘方面，祈耀年表示，滙豐聆峰創投自2021年在中國內地聘請1,700財富管理專員，並按照計劃在今年年底增至1,900人，到2025年目標增加至3,000人。滙豐也有在香港及新加坡增聘財富經理及理財經理，並繼續進行有機投資。

對於中美關係交惡，祈耀年表示，中東同時與歐美與亞洲均有鏈接，當地投資者希望尋求還沒有太多投入的大型市場，不會因為選擇一個而放棄另一個市場。（REUTERS）

內地財管業務2025年目標增聘至3000人

去年滙豐財富管理及個人銀行業務新國際客戶數目比2022年增加43%，期內香港的財富管理及個人銀行業務新客戶增加36%。年內新增投資資產達到840億美元，比2021年增加34%。

中東市場方面，祈耀年表示，中東市場具備強勁的增長前景，而當地投資者也在觀望亞洲市場，希望捕抓未來3至10年的投資機遇。對於中國市場，由於其巨大規模，故此也具備興趣，不單是短期更包括長期機遇。

對於中美關係交惡，會否影響中東對中國的投資意欲，祈耀年表示，他們同時與美國、歐洲與亞洲均有鏈接，希望尋求還沒有太多投入的大型市場，不會因為選擇一個而放棄另一個市場。滙豐中東業務保持非常不錯的增長，幫助組織中東客戶到訪亞洲、香港及中國內地，也為亞洲包括中港客戶到訪中東。同時，也有為中東投資者舉行路演。