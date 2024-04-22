中遠海控(1919)在中東地緣政治緊張下　有炒作空間｜彭偉新

近日以色列與伊朗關係緊張下，對整體的航運業來說會迎來短期的炒作空間，尤其是在地區衝突下，航運費用會受到航線被封的風險下而有上調的機會，另外，航運企業會就安全因素而繞道，令到整體的船期會較預期長，減少了船舶的整體供應，因此，市場便有借口把航運股的股價推高。而在本港上市的航運股近日已由低位逐步回升，預期以色列與伊朗之間的衝突會延續一段時間，令到整體航運股的走勢會在短期內繼續被推高。



中遠海運控股的主營業務為集裝箱航運及相關業務，集團主要從事集裝箱航運、乾散貨航運、集裝箱碼頭管理及營運，以及集裝箱租賃業務。另外，更會提供物流服務予客戶。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.8 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 0.67 倍。

中遠海控上周五以 8.9 港元收市，全日上升 0.26 港元或 3.01%。集團過去5年的平均Beta值為 1.5，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 9.85 港元，而最低位則曾見 6.76港元，股價於過去52周累計下跌 6.71%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 26.78%，以現價 8.9 港元計，中遠海控的股價較 50 天線高出 5.46%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.71%，整體的短期走勢逐步向好下，但未有見到股價已過份上升，令到走勢上有機會進一步向好。

中遠海控(#01919)於去年11月22日至今年4月19日期間的資金流狀況。（圖1）

中遠海控的機構投資者持股比率為27.34%，並於去年11月22日至今年4月19日期間的股價共錄得23.61%的升幅，期間，共錄得4.71 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的5.42 億港元，而散戶則佔當中的-0.71 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.67%；而最低則跌至-13.06%，而到4月19日當日則為11.21%，走勢開始回穩，有助推動股價繼續向好。

股價於2021年6月升上17.48港元後，走勢一度回落至10.86港元後(見圖2)，曾再度反彈，並最高升上2022年2月初時的17.16港元後再度見頂，而且在股價向下跌穿20天線及50天線支持後，便持嬻下跌，並在一底低於一底走勢下，最低曾跌至去年5月時低位見6.83港元後，走勢開始反彈，不過，仍未能收復250天線，其後再度跌返去年12月低位6.85港元後，股價終於成功升破250天線，更在一底高於一底下，形成了上升走勢。在9天RSI已形成了底背馳下，相信股價可以逐步反彈，並最終成功升返回整個跌浪總跌幅的38.2%，投資者可以在8.90港元水平買入，上望10.80港元，至於股價一旦失守20天線8.46港元則要先行沽出止蝕。

中遠海控 (1919) 日線圖股價逐步反彈上望10.80港元阻力。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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