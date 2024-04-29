友邦保險(1299)股價終完成調整　並逐步反彈｜彭偉新

市場早前對友邦保險的整體投資前景抱有較大的不確定性，特別是擔心集團在內地之業務會受到內地經濟增長放緩的拖累下而作出進一步的放緩，尤其是多隻主業為壽險的內險股在去年及今年首季盈利增長均只錄得低單位數增幅下，市場上拋售友邦保險的沽壓不絕，令到股價由3月中的反彈高位65.45港元開始回落後，股價最低曾跌至45.25港元，累計跌幅達到30%，不過，隨著股價短期已跌至低位後，沽壓已開始減弱外，更見股價由低位作出反彈，並成功收復10天線及20天線阻力。



友邦保險 (1299.HK) 於上周五以 54.00 港元收市，全日上升 2.45 港元或 4.75%。集團過去5年的平均Beta值為 0.8，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 86.8 港元，而最低位則曾見 45.25港元，股價於過去52周累計下跌 39.32%，由年初至今計算，股價跑輸恒生指數，以現價 54.00 港元計，友邦保險的股價較 50 天線仍然低 5.49%，另外，現價亦較 200 天線低 20.96%，因此，走勢上未有出現升得太急及升過龍的情況，有助股價作更大幅的反彈。

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 61%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 14.9%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 4.53%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 56.26%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.3 倍，較追蹤市盈率為低。

友邦保險(#01299)於去年11月29日至今年4月26日期間的資金流狀況。（圖1）

友邦保險過去一年的派息比率為 62%，而集團上一個財年派發 0.21美元的全年股息，相等於3.00厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.30 美元，相等於 4.62 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.76 厘為高。

友邦保險的機構投資者持股比率為51.99%，並於去年11月29日至今年4月26日期間的股價共錄得21.46%的跌幅，期間雖然下跌，不過未有見到資金流走的情況，反而共錄得43.75 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的46.93 億港元，而散戶則佔當中的-3.09 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.19%，其後曾最低跌至-3.15%，而到4月26日當日則為2.82%，大戶資金流動力正在改善之中。

友邦保險 (1299) 股價升破20天線後續可以看好。（圖2）

友邦保險股價於去年3月及5月曾兩次跌至74.90港元水平見技術支持，而且均作出反彈，不過，該支持在去年8月失守後，股價一度跌至61.15港元後作出反彈，不過，仍未能向上突破74.90港元水平後，確認見阻力並持續作出回吐，最低股價曾跌至今年4月最低位45.25港元(見圖2)後，才開始反彈，由於9天RSI成功反彈，並重返30以上，股價確認見底反彈，更在上周以5連陽下升破20天線阻力，預期股價可以按自74.90港元的阻力開始回落，並跌至45.25港元底部的跌浪總跌幅，按61.8%作為反彈目標。雖然股價有機會在反彈至38.2%約56.70港元先行見阻力，不過，預該水平的阻力不會太大，股價可以升抵63.60港元才正式見頂。投資者可以在54.00港元水平買入，上望63.60港元，至於股價一旦失守20天線50.50港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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