保誠首季新業務利潤增長11%至8.1億美元　新業務利潤率50%

保誠（2378）公布截至今年3月底首季業績，季內新業務利潤增長11%至8.1億美元，若計及經濟影響，新業務利潤大致維持於7.26億美元。新業務利潤率為50%。



公司又指出季內年度保費等值銷售額為16.25億美元，按年增加7%。公司指出雖然香港及中信保誠人壽去年同期表現強勁，越南業務亦受不利因素影響，但業務仍呈現持續增長勢頭。

保誠指出季內香港業務年度保費售總額按年增長1%，其中本地及內地旅客部份業務均有增長。公司又指出內地旅客業務單均保費與去年下半年大致持平，但低於去年首季。季內香港業務新業務利潤率增加5個百分點至69%，部份有賴於健康及保障產品年度保費等值銷售額增長16%。

保誠執行總裁Anil Wadhwani（華康堯）表示：「相比去年同期的強勁業績反映二零二三年第一季度香港與中國內地重新通關後我們的優異表現，本人欣見集團錄得新業務利潤增長11%（不計及經濟影響）。新業務利潤（不計及經濟影響）增長超過年度保費等值銷售額的增幅，反映我們一如既往注重承保業務的質素。自二零二三年第三季度以來，年度保費等值銷售總額於各個季度環比增加，反映亞洲的消費需求保持韌性，同時足證我們的多市場及多渠道分銷模式的實力。我們認為，這為二零二四年全年度新業務持續增長奠定堅實基礎。鑒於我們不懈努力，專注執行策略，我們愈發堅信能夠達成二零二七年財務及策略目標。我們將繼續致力加快為股東創造價值，並預計在二零二四年半年度業績發佈時或之前就資本管理計劃作出更新。」