大家樂揚逾4%　中午時公布盈喜料去年賺3.3億元　按年增約2倍

大家樂（0341）盈喜，預料截至今年3月底全年股東應佔溢利為3.3億元，較2023年度的1.1億元按年增加約200%。公司指出去年內並無獲得政府任何因應新冠肺炎疫情提供的資助，若剔除疫情資助，預料年內股東應佔溢利為2023年財政年度的4.7倍。

受到消息刺激，大家樂股價明顯上揚，截至下午2時43分，報8.46元，升4.1%。



公司指出年內業務在充滿挑戰的營運環境下持續表現良好，香港及中國內地業務均取得較高利潤，利潤率顯著改善，主要因素如下﹕回顧年度內，香港所有業務，包括速食餐飲、休閒餐飲以及機構飲食，在經濟增長慢於預期以及旅客淨流出的情況下均有所改善，預期業績好於去年。速食餐飲致力於產品設計和餐單選擇、品牌推廣企劃以及營銷活動；有效成本控制、生產力提升、數碼化及自動化推動亦有助其利潤率於回顧年度內得到改善。集團香港分類業績預期受回顧年度內物業估值虧損較高於去年所影響。

公司又指出中國內地業務顯著復甦，同店銷售增長強勁及利潤率穩健。集團不斷致力拓展門店網絡，回顧年度內新門店數量創新高。集團已在整個大灣區建立了穩固的基礎，促進業務實現可持續增長。