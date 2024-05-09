港股大漲小回　京東（9618）走勢值得留意｜許繹彬

港股在五一黃金周後，大部分投資者均認為，長假後復市可能會呈現沽壓。隨著內地五一長假後復市明顯造好，加上美股開始止跌回升，儘管港股的升勢有點含蓄，但周一仍能升市收場，令港股最終能締造出十連升，更創造六年來最長升浪。十連升的交易日內合共飆升2,354點，此點數升幅當然令投資者收貨。此種令人歡喜若狂的情景，原來對上一次已經是2018年，當時出現九連升的現象。更有人認為恒指在現時如此低迷情況下，能挑戰歷史上最長的14天升浪亦不足為奇。不過，隨著本周二恒指在輕微下跌後，連升的局面最終宣告終結；即使終結，但其實今次升浪總算對一眾對港股不離不棄的投資者有所交代。本周二後的兩個交易日，恒指走勢明顯出現疲態，加上外圍缺乏實質消息，進而作出調整，但其實只是從高位回落300多點。

筆者認為，港股確實由4月的低位16044點起，只用10個交易日便直線上升至18638點，點數足足有2,594點之多。急升的主因除中央出招挽救香港股市外，還有國內A股持續造好，因而在齒輪效應下，港股亦跟隨上升。箇中原因相信是以上兩個地方的股票市場不論市值或升幅，與其他地方相比均是非常滯後，從而令兩地的股市一旦穏定的現象下，便會吸引久違的外資重臨光顧。但港股的升幅能在短短10個交易日便有16%升幅，而上海A股就只有4%，原因相信是港股除本身低殘外，當中不乏國內有名氣的科技龍頭股，即ATMXJ等科技股，如騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）；在昔日港股輝煌時，此類在國內沒有上市。而在港上市的股份，當時均是外資垂涎三尺的對象。如今港股有所復甦的情況下，外資卷土重來時，相信亦是先向這類股份埋手，過去在1,600多億元成交時，這類股份亦高居在成交榜的三甲之列。再者，當北水力度加大時，此類反彈力強的港股通分子亦是其首選對象。正因如此，在雙重發功下，此類藍籌比重頗高的中堅分子因而帶動港股的升幅比Ａ股為多，亦屬正常。

談回港股，在十連升及升穿18500點後，在國內Ａ股及美股同時轉靜下，港股亦開始調整及呈現膠著，令成交亦有所回順，但慶幸港股在調整近300多點的情況下，成交仍有1,200億左右，暫可用大漲小回來形容現階段的港股。儘管現階段市場上普遍認為外資已重臨本港股票市場，當然這說法一定是有數據支持；但外資是對港股作出短線投資或長線投資，仍有待大成交能否持續才可確認；建議先留意10天線（約17974點）能否企穏，如希望在國內Ａ股重拾升軌下，能令港股在成交配合下，可能會有機會再有力挑戰18638點的高位；而值得留意的股份，相信亦是先選擇反彈力極高的ATMXJ，而當中的J京東集團（9618）在上回升浪仍較為含蓄，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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