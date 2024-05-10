昆侖能源(0135)股價突破黃金比率61.8%反彈目標　上望9元｜彭偉新

市場早前傳出國家發改委就最近數月與地方政府及主要天然氣分銷商洽商後，要求在9月前取消固定家庭用戶天然氣價格上限，以應對俄羅斯入侵烏克蘭後進口液化天然氣成本飆升，導致分銷商利潤受壓的問題。若果一如市場所述的情況並取消限制，可能會導致家庭用戶面臨較高的成本，不過，工業用戶可能會在市場定價下受惠，在整體拉上補下的情況，或會令到全社會的用氣量反而有上升的空間，尤其是內地自去年開始放寬規定，允許對工業或住宅用戶的固定費率進行更頻繁的調整，令到供氣商的整體毛利得以維持，對昆侖能源相信可以帶來正面的幫助。



昆侖能源去年全年營業額微升3.1%至1,773.5億元人民幣，毛利為262.6億元人民幣，毛利率由之前一年15.0%稍為下跌至14.8%。至於股東淨收入則上升8.7%至56.8億元人民幣。市場預期在現有的機制下，2024年全年收入仍然有7.0%的上升空間，預期可以達到1,867億元人民幣，至於每股盈利為0.73元人民幣，按年微升4.2%，2024年的預測市盈率只有10倍水平，稍為低於現有的歷史市盈率。

昆侖能源上個交易日以 7.9 港元收市，全日上升 0.21 港元或 2.73%。集團過去5年的平均Beta值為 0.78，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.97 港元，而最低位則曾見 5.45港元，股價於過去52周累計上升 0.92%，股價表現與恒生指數大致相若，以現價 7.9 港元計，昆侖能源的股價較 50 天線高出 10.63%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.67%，技術走勢跑贏中、長期之表現。

昆侖能源(#00135)於去年12月11日至今年5月9日期間的資金流狀況。（圖1）

昆侖能源的機構投資者持股比率為16.48%，並於去年12月11日至今年5月9日期間的股價共錄得14.16%的升幅，期間，共錄得13.13 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的6.35 億港元，而散戶則佔當中的6.78 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.27%；而最低則跌至-0.87%，而到5月9日當日則為13.99%，大戶坐貨率反映大戶資金流已有明顯的改善，對推動股價反彈有較正面的支持作用。

昆侖能源之月線圖走勢已出現了技術突破，股價於2021年8月升上9.00港元(見圖2)水平後，便開始進入了較漫長的下跌走勢，一直跌至2022年10月低位見4.61港元後才正式結束該跌浪，不過，股價在反覆回升，並曾升抵7.75港元水平，剛好收復整個自9.00港元開始形成的跌浪總跌幅61.8%反彈目標7.38港元後，才先行見阻力，其後曾再有兩次的機會升抵該水平，但未能向上突破，並曾一度跌返保歷加通道的中軸，不過，該阻力位在本周升市配合下，走勢已正式出現突破並有望作較大幅的反彈。投資者可以在7.90港元水平買入，若果以收復61.8%的跌浪總跌幅來看，股價可以完全收復所有的跌幅，返回起步位。投資者可以在7.90港元買入昆侖能源，並上望前跌浪起步位9.00港元，至於股價若果向下跌穿反彈61.8%目標位7.38港元，則要先行沽出止蝕。

昆侖能源 (0135) 周線圖已出現突破走勢 。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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