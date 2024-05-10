Coach母企稱內地市場復蘇步伐較預期慢 北美市場收入略低於往年
撰文：張偉倫
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Coach母公司Tapestry下調今年餘下時間收入展望至逾66億元（美元‧下同），較之前預測的67億元低。Tapestry預料現財政年北美區收入將略低於去年，同時內地市場復蘇步伐較預期慢。
行政總裁Joannes Crevoiserat指出，勞動力市場表現良好，可是消費者信心低迷，或受到通脹衝擊，「總體而言看到消費者更謹慎」。
Tapestry預料在現財政年度內地市場銷售錄得單位數增長。Joannes Crevoiserat儘管內地復蘇步伐比預期慢，長遠而言仍具有信心。
截至今年3月底Tapestry收入跌幅高於預期，Kate Spade及Stuart Weitzman品牌銷售下滑拖累表現，Coach銷售額則持平，惟Coach手袋平均價格上漲。
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