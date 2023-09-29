TWIST黃金周十一國慶大減價低至1折！Prada/Coach名牌手袋$210起

十一國慶TWIST大減價低至1折！隨蓿十一國慶黃金周來臨，9月30日開始，TWIST將開始發售多款精選減價貨品，女士可趁著限時折扣以低價入手心儀手袋！大家可以低至1折起入手各大奢侈品牌，如PRADA、BOTTEGA VENETA及BALENCIAGA 等名牌手袋，最平$210有交易！即睇優惠詳情！



十一國慶TWIST大減價低至1折！9月30日開售！（官方圖片）

TWIST大減價！精選手袋低至1折！

TWIST 十一國慶黃金周瘋狂大減價，多款精選減價貨品將於9月30日（星期六）開始減價發售！全場貨品低至一折！

（圖片來源：TWIST官方Facebook）

TWIST大減價亮點 Tote bag低至$210起

多款小資女至愛的Coach、Love Moschino（低見$210）、See By Chloe（低見$250）、Michaek Kors（低見$355）都有9折特價，款式主要以tote bag及腰包為主，低至$210 即可入手！當中記者至愛的Coach紅色餃子袋，設計小巧，帶夏日熱情風，亦不會過份少女。此外，Love Moschino的手女袋容量足夠且百搭易襯，也是上班必備。

（圖片來源：TWIST官方網站）

（圖片來源：TWIST官方網站）

（圖片來源：TWIST官方網站）

TWIST iSQUARE店限定 黃金周瘋狂大減價

日期：9月30日起至售完即止。

地址：尖沙咀iSQUARE國際廣場分店

店舖電話：2377 2880



* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以TWIST之最終決定為準。

