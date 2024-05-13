哈爾濱電氣(1133)升抵反彈目標　待向上突破｜彭偉新

哈爾濱電氣的主營業務為電力設備生產及銷售，集團共經營三大業務部份，業務範圍包括大型火電、水電、核電及其輔機成套設備製造業務，另外，亦有經營電站營造項目，以及輪船動力裝置和電器驅動裝置等主導產品的開發、設計和製造。集團去年全年營業額為288.4億元人民幣，同比上升17%，而毛利及毛利率分別為29.1億元人民幣及10.1%，較之前一年分別上升10.7%及微跌0.6個百份點。至於股東淨收入則大幅上升4.8倍至5.74億元人民幣，主要是非經常開支大幅減少1.5倍。



哈爾濱電氣於上周五以 2.79 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.72%。集團過去5年的平均Beta值為 0.78，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.55 港元，而最低位則曾見 1.77港元，股價於過去52周累計下跌 17.21%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 43.48%。另外，以現價 2.79 港元計，哈爾濱電氣的股價較 50 天線高出 11.24%，另外，現價亦較 200 天線高出 19.43%，股價暫時未有偏高的情況。

哈爾濱電氣 (01133) 日線走勢一旦突破迎來大幅上升的空間。（圖1）

市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 28.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 42.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 35.31%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 11.94%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8.2 倍，而市賬率則為 0.42 倍，整體估值仍然不算太高。市場分析師對哈爾濱電氣的目標價為2.88港元，與上周五的收市價相若，不過，以7個財務模型計算的目標價平均值為3.54港元，該價格較上周五的收市價仍然有26%的潛在上升空間，因此，現水平未會見有太大的回調壓力。

哈爾濱電氣(1133.HK)的機構投資者持股比率為9.58%，並於去年12月12日至今年5月10日期間的股價共錄得40.2%的升幅，期間，共錄得0.24 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的0.19 億港元，而散戶則佔當中的0.05 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上26.54%；而最低則跌至-23.15%，而到5月10日當日則為11.21%，整體資金流動力已有改善的跡象。

哈爾濱電氣(01133)於去年12月12日至今年5月10日期間的資金流狀況。（圖2）

若果以去年7月期間股價於100天線見明顯阻力而回落下，股價持續回吐並於今年1月最低跌至1.77港元水平後，在9天RSI出現牛背馳走勢下，股價終於見底反彈，而且更在逐步反彈下向上收復了所有的移動平均線阻力，股價在上周五以2.79港元收市，剛好收復了整個前跌浪總跌幅的61.8%，因此，預期股價只要向上突破該阻力位2.83港元，相信股價可以完全收復所有的跌幅，並向上試回3.48港元水平，與財務模型所得出的合理價相若。投資者可以在2.79水平買入，上望3.40港元，股價只要未有失守10天線，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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