浙江滬杭甬 (0576)現價市盈率約4.6倍　整體估值仍較低｜彭偉新

上周市場突然傳出有關內地個人投資者可以透過港股通買港股所賺取的盈利免資本增值稅的消息，市場對於部份高息股的追捧推動部份高息的內銀股及公路股走勢明顯轉強，尤其是部份公路股深高速 (0548)的股價更連升兩日並累積5%的升幅，由於不少公路股的股息率仍然達到6.5厘以上，而且估值一直偏低，因此，短期內公路仍然會成為市場的焦點之一。其中，浙江滬杭甬是一家主要經營及管理高速公路的內地企業，集團通過三大分部包括通行費部門、證券部門、及其他業務部門進行營運，所提供的業務包括高速公路的收費、證券經紀服務、融資融券服務、資產管理服務，以及房地產開發等。



集團年全年的營業額為169.6億元人民幣，按年上升10.7%，至於毛利方面則有71.97億元人民幣，按年上升20.6%，另外毛利率為42.4%，較之前一年增加3.5個百份點。而集團的股東淨收入為52.2億元人民幣，同比上升0.9%。至於集團今年全年盈利預期可以達到177.1億元人民幣，按年上升4.4%，而每股盈利為0.91元人民幣，同比下跌13%。

浙江滬杭甬 (576.HK) 於2024年5月13日以 5.23 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.58%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.25 港元，而最低位則曾見 4.72港元，股價於過去52周累計下跌 11.85%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 38.12%，以現價 5.23 港元計，浙江滬杭甬的股價較 50 天線低 2.59%，另外，現價亦較 200 天線低 3.4%，整體估值仍然較低。

北水投資者於浙江滬杭甬 (0576) 的控股比率持續上升至33.7%。（圖1）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4.6 倍，市賬率則為 0.72 倍，整體估值尚算偏低。浙江滬杭甬過去一年的派息比率為 34%，而集團今個財年已派發 0.32人民幣 元的追蹤年股息，相等於 6.15 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.35 元人民幣，相等於 6.78 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.96 厘為高。

浙江滬杭甬的機構投資者持股比率為30.22%，並於去年12月13日至今年5月13日期間的股價共錄得6.73%的升幅，另外，在同一期間內，共錄得3.49 億港元的資金流入(見圖2)，當中大戶佔其中的0.74 億港元，而散戶則佔當中的2.75 億港元，雖然資金流比重主要為散戶投資者，不過，在同一期間內，大戶投資者的坐貨比率由最高25.55%跌落最低位-15.17%後，已逐步由低位反彈，到5月13日當日已回升至7.47%，反映整體大戶資金的資力有回升的跡象，對股價進一步上升有正面的作用。

浙江滬杭甬 (0576) 於去年12月13日至今年5月13日期間的資金流狀況。（圖2）

北水投資者自去年10月以來持續在吸納浙江滬杭甬的股份，而控股比率由去年10底的24.2%持續增加至最近的33.7%，按月平均增幅為1.5個百份點，預期投資者仍然相信投資者會繼續吸納浙江滬杭甬的股份，以收取較高的投資回報，因此，股價會有進一步的上升空間。股價由近日低位4.87港元反覆回升，已收復整個跌幅的20天線阻力，預期股價可以繼續反彈，投資者可以在5.20港元水平買入，並有機會向6.00港元水平進發，至於股價一旦失守20天線的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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