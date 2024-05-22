首鋼資源(0639)走勢全線向好　有望100%收復跌浪全跌幅 ｜彭偉新

首鋼資源是一家主要從事焦煤炭開採、焦煤產品的生產及銷售企業，集團主要業務包括煤炭開採業務和煤炭加工業務；其中，煤炭開採業務包括在中國的煤炭資源開采和勘探以及原焦煤和精焦煤的生產，集團在中國擁有興無煤礦、金家莊煤礦和寨崖底煤礦等資產，此外，集團亦有營運煤炭加工業務首鋼資源去年的全年的營業額為 58.91億元，同比下降 28.3%。去年全年毛利為34.66 億港元，同比下跌 36.5%，毛利大幅倒退 36%，主要是受到營業額明顯營收成本增加12 %所帶動。至於毛利率方面，上個年度為 58.8%，較去年同比的 66.4%下跌 7.6個百份點，受到資金成本上升帶動，集團去年的全年的淨利息費用為 1.92億港元，同比上升 81.13%。首鋼資源去年的全年的營業收益(調整後)為 30.41億港元，同比下降 37.74%。首鋼資源去年的全年的股東淨收入為 18.89億港元，同比下降 30.42%。



首鋼資源上個交易日以 3.23 港元收市，全日下跌 0.08 港元，跌幅為 2.42%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 3.4 港元，而最低位則曾見 1.83港元，股價於過去52周累計上升 21.69%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 6.35%，以現價 3.23 港元計，首鋼資源的股價較 50 天線高出 7.74%，另外，現價亦較 200 天線高出 15.03%，反映走勢上仍然屬於偏強走勢。市場對集團今個財年的全年盈利預測會倒退 7.9%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 8.18%，但未來 5 年的年複合盈利增長則佰上升至 22.36%。以現價計，相等於過去 12 個月的歷史市盈率約 8.8 倍，另外，市賬率則為 1 倍。

首鋼資源過去一年的派息比率為 74%，而集團上一個財年已派發 0.28港元的追蹤年股息，相等於 8.46 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年仍然可以維持每股派發 0.28港元的全年股息，相等於 8.46 厘的預測股息率，不過，仍然較過去5年平均股息率11.69 厘為低。

首鋼資源 (0639) 於去年12月20日至今年5月21日期間的資金流狀況。（圖1）

首鋼資源的機構投資者持股比率為36.8%，並於去年12月20日至今年5月21日期間的股價共錄得17.45%的升幅，期間，共錄得1.46 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.93 億港元，而散戶則佔當中的0.53 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.86%；而最低則跌至-11.82%，而到5月21日當日則為2.13%，整體大戶資動力仍然維持在較穩定的狀態，有助股價走勢能逐步上升。至於股價自2022年6月升上13.86港元見頂後，便持續作出回調，更曾跌至去年6月低位見1.83港元水平(見圖2)，不過，隨著股價反彈，帶動9天RSI成功重返30以上水平，亦帶動股價成功收復所有的移動平均線阻力外，更逐步收復了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，預期股價只要能企穩在61.8%的反彈目標以上水平，股價可以逐步回升，並最終可以收復所有的跌幅並重返跌浪起步水平3.86港元。投資者可以在3.20水平買入，上望3.86港元，至於股價一旦失守61.8%反彈目標位3.08港元，則最好先行沽出止蝕。

首鋼資源 (0639) 股價由跌浪最低位反彈已超過61.8%。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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