華潤萬象生活(1209)升破250天線後　可上試阻力位36.8元｜彭偉新

華潤萬象生活的主營業務為提供物業管理及商業運營服務的企業，集團主要為住宅物業、體育館、公園及工業園等其他非商業物業提供管理服務，另外，集團為住宅物業所提供的管理服務，除了包括傳統的物業管理服務外，亦有提供其他的增值服務及社區增值服務。至於集團所管理的商業物業包括了購物中心及寫字樓物業，所提供的商業物業服務更包括了開業前管理及運營管理服務、物業管理以及商業分组服務等。



華潤萬象生活上個交易日以 32.2 港元收市，全日上升 0.2 港元或 0.63%。集團過去5年的平均Beta值為 0.75，系統性風險低於大市，因此，在市場過於波動下，其股價表現亦相對較為穩定。集團52周最高位曾見 40.45 港元，而最低位則曾見 20.45港元，股價於過去52周累計下跌 13.51%，由年初至今計算，股價表現仍然跑輸恒生指數，以現價 32.2 港元計，華潤萬象生活的股價較 50 天線高出 20.73%，另外，現價亦較 200 天線高出 14.25%，走勢上已轉為明顯向好，相信進一步反映市場投資者繼續看好股市前景。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 22.7 倍，另外，股份的市賬率則為 4.17 倍。華潤萬象生活過去一年的派息比率為 43%，而集團今個財年已派發 0.7人民幣 元的追蹤年股息，相等於 2.2 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.77 元人民幣，相等於 2.4 厘的預測股息率，

華潤萬象生活 (1209) 日線圖股價已收復所有移動平均線阻力。（圖1）

華潤萬象生活(1209)的機構投資者持股比率為14.83%，並於去年12月21日至今年5月22日期間的股價共錄得293.87%的升幅，期間，共錄得3.31 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的2.77 億港元，而散戶則佔當中的0.54 億港元。另外，在同一期間內，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.58%；而最低則跌至 -3.81%，而到5月21日當日則已由低位反彈，並收在 -0.49%水平，反映整體的資金流動力正在改善中。

華潤生活萬象股價於去年1月升上最高位見47.10港元後見頂，而且在持續回落下，股價當失守20天線及50天線後，股價在跌穿主要平均線的支持後，便開始進入一個漫長的下跌走勢(見圖2)，股價於今年1月終於在跌至最低位見21.00港元後，當股價成功升破50天線及拉動20天線突破50天線後，走勢便持續向好。在過去幾個月反覆回升下，股價已升破所有的移動平均線阻力後，走勢終於出現上升形態。由於股價在上周已成功收復了38.2%的跌浪總跌幅，只要能成功企穩，股價有望作出進一步的轉強，並有機會向整個跌浪總跌幅的61.8%進發。投資者可以在32.00港元水平買入，上望61.8%的反彈目標的話，可以上望36.7港元。至於股價在短期內若未能企穩在20天線以上，則要先行沽出止蝕。

華潤萬象生活 (1209) 日線圖股價已收復所有移動平均線阻力。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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