足球盛事相繼開鑼　對百威亞太有利｜許繹彬

恒指近日曾連升3日及累升563點，不僅升至今年高位19706點，亦是近8個月高位，氣勢一時無兩。外間普遍認為，升穿2萬的心里關口，可能短期內會出現。值得一提的是，在港股17000點、18000點時，外界並未出現正面睇好的聲音；反而當港股現升至19000點以上的水平，外界則一致唱好。

不過，在中港兩地股市最暗淡的時候，一直採取「一沉百踩」的外資突然集體看好，就以一向看得最淡的摩根士丹利也加入唱好的行列，大幅上調恒指明年中目標價，最樂觀可見22500點，國指則見8100點。高盛則指，由於內地風險下降及現時盈利會在預期之內，加上國家的無限支持措施，預計Ａ股市場會持續反彈，並調高MSCI中國指數及滬深300指數目標價，更揚言未來3個月H股跑贏A股。而滙豐發表報告認為，中資股短線仍有進一步上升空間，現在獲利離場仍為時過早。綜上所述，在多方一起出言發功看好及大成交配合下，港股一直過五關斬六將，令淡友也要迴避三呎；因此，港股在短期內能升穿20000點的可能，可謂高聳入雲。

但正當投資者準備見證恒指由1字開頭轉為2字這歷史時刻之際，恒指升勢就在此先行剎停，而令其要停一停的主因，便是聯儲局又放出舊瓶新酒的消息，一眾聯儲局官員突然「放鷹」，又再次令市場對減息預期降溫，港股作出近500點的調整，是近期單日最大的跌幅；截至上一個交易日更出現兩連跌，恒指已跌穿19200點水平；上升的氣勢不僅全消，依圖表來看，下試10天線（19098點）及調整至18800點支持位的可能性似乎越來越大。慶幸港股在調整時，成交開始萎縮；而北水在調整時，仍然是錄得淨流入；後市惟有寄望國內繼續推出救市措施，令港股有望重新振作。

內地在今年起確實不斷推出刺激經濟的措施，但主要仍是針對股票及資本市場為主，對一直處於水深火熱的國內樓市則一直未有挽救的動作。本月，內地終於在各地推出不同程度的支持樓市政策，不少內地城市已放寬或取消限購令措施，多個地方的新盤銷售明顯增加，當中深圳有新盤近乎即日售罄，買家負擔減少，一線城市銷售最受惠。而人行降低按揭首付比例，釋放很強的政策信號，公積金房屋貸款利率亦下調至2.85厘，目前一線城市的按揭利率，普遍徘徊在3.8至4厘水平，即是仍有空間繼續下調。儘管北京等核心城市並未撤限購政策，但4月底時北京曾推新政，允許擁有2套房的京籍家庭在核心城區外新購套房；市場憧憬有更多「撤辣」措施出爐，尤其是北上廣深等核心城市。預期不同城市會依據自身情況適時調整政策，在居民置業力度日趨弱化的部分城市首先放寬屬合情理，而短期內核心城市核心區域放鬆限購機會較低，但長遠出於推動消費等政策考量，相信內地一線城市最終均會「撤辣」。

筆者認為，國內在春節假期連番出招挽救疲弱的經濟，早已確認其重振經濟的決心；而其推出的政策可見是非常有秩序：先是救股市，再救資本市場，初步已見成效。連一直令人擔憂的內房近期亦終於露出曙光，有否成效則有待時間見證，但其一系列措施足以穏定各方投資者的投資欲，因而對振興國內經濟的可能，可謂已邁進一大步；如按內地現時不斷為不同經濟體系「落藥」救市來看，應該會有更多措施將會推出，對一直落後於人的港股注入動力；畢竟港股在本月已累升近2,000點，而單計今年首五個月，高低位亦有超過4,000點，因而在臨近20000點此等心里大關口稍作回氣及拖磨，亦屬正常現象。適逢四年一度的歐洲國家盃及美洲國家盃快將舉行，誓必令全球掀起足球狂熱，期間一眾球迷不免會飲返杯冰凍啤酒，預期食物飲品股——國際知名品牌百威亞太（1876）銷量有望增長，股價或隨之水漲船高。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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